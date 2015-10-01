IPSOS'un araştırmasına göre, seçmenin partilere bakışı son 6 ayda nasıl değişti?

Araştırma şirketi IPSOS, 1 Kasım seçimleri öncesi yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 79’u, 7 Haziran öncesi meydanlara inen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu seçimlerde partilere eşit mesafede durması gerektiğini belirtti.

1309 kişi üzerinde yüzyüze bilgisayar destekli soru anketi tekniğiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, AKP'yi başarısız bulanların oranı son bir ayda son bir ayda 14 puan artış göstererek yüzde 58’e ulaşırken, 1 Kasım seçimleri sonrasında tek parti iktidarı kurulamaması halinde, en olumlu bulunan iktidar ortaklığı ise yüzde 36 oy oranıyla "CHP-MHP" oldu.

“En başarılı bulduğunuz, en vizyon sahibi düşünüdüğünüz lider kimdir?” sorusuna CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulanların oranı aynı dönemde üç puanlık bir artışla yüzde 21’e yükselirken, aynı soruya Başbakan Ahmet Davutoğlu yanıtını verenlerin oranıysa yüzde 4’te kaldı. Aynı soruyu Recep Tayyip Erdoğan olarak yanıtlayanların oranı ise bir ayda altı puanlık düşüşle, yüzde 36’dan yüzde 30’a geriledi.

CNN Türk'te "Şirin Payzın ile Ne Oluyor?" programına katılan Ipsos Türkiye Başkanı Vural Çakır'ın paylaştığı araştırma sonuçları, hurriyet.com.tr'nin derlemesine göre şöyle:

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’nin durumundan memnun olanların oranı Mayıs ayında yüzde 34’lerdeyken, Eylül'de bu oran yüzde 15’e düştü.

''AK Parti’nin performansını nasıl buluyorsunuz?'' sorusuna ‘başarısız’ yanıtını verenlerin oranı ise son bir ayda 14 puan artış göstererek yüzde 58’i buldu.

''CHP'nin performansını nasıl buluyorsunuz?'' sorusuna 'başarısız' diyenlerin oranı yüzde 51 ...

''MHP'nin performansını nasıl buluyorsunuz?'' sorusuna 'başarısız' diyenlerin oranı ise son bir ayda 4 puan artarak yüzde 65'e yükseldi.

HDP sorusuna 'başarısız' diyenlerin oranı ise son bir ayda 11 puan artarak yüzde 69 oldu.

Araştırmada ‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna ‘Çözüm süreci/terör’ yanıtını verenlerin oranı mayıs ayında sadece yüzde 14 olarak ölçülürken, bu oran eylül ayında yüzde 72’ye yükseldi.

''Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyası döneminde nasıl davranmalı?'' sorusuna 'partilere eşit mesafede olmalı' diyenlerin oranı yüzde 79, aktif olmalı diyenlerin oranı ise yüzde 16...

1 Kasım’da tek başına iktidar çıkmaması durumunda, hangi koalisyonu olumlu bulacakları sorulan katılımcılardan yüzde 32’si CHP-MHP koalisyonunu, yüzde 30’u AK Parti - MHP koalisyonunu yüzde 28’i ise AK Parti- C HP koalisyonunu tercih ettiğini belirtti. CHP-MHP-HDP koalisyonuna destek yüzde 21’de, AK Parti-CHP-HDP ortaklığını olumlu bulanlar ise yüzde 14’te kaldı.

'Oy vermeyi düşündüğünüz parti değişebilir mi?'' sorusuna ankete katılanların yüzde 88'si 'kesinlikle değişmez' yanıtını verdi.

'Oy kullanım ve oy sayım sürecinin güvenilir geçeceğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna 'evet' diyenler yüzde 29, 'hayır' diyenler yüzde 67 oranında...

'Bu pazar seçim olsa oy kullanacak mısınız?' sorusuna 'Kesinlikle' diyenlerin oranı yüzde 58...

IPSOS araştırmasında, “En başarılı bulduğunuz, en vizyon sahibi düşünüdüğünüz lider kimdir?” sorusuna Tayyip Erdoğan yanıtını verenlerin oranı bir ayda altı puanlık düşüşle, yüzde 36’dan yüzde 30’a geriledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulanların oranı ise, aynı dönemde üç puanlık bir artışla yüzde 21’e yükseldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu başarılı bulanların oranıysa yüzde 4’te kaldı.