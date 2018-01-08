IPSOS'un araştırmasına göre kadına şiddetin artacağını düşünenlerin sayısı yükseldi

IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, vatandaşlara geçen yıla ilişkin düşüncelerini ve bu yıldan beklentilerini sordu. Kadına karşı şiddetten ABD'de devam eden Reza Zarrab davasına kadar raporda çarpıcı tespitlere yer verildi. Yapılan araştırmaya göre “Kadına karşı ayrımcılık ve şiddet artar” diyenlerin geçen yıla oranla 5 puan yükselerek yüzde 34'e çıktı.

Habertürk’te yayımlanan Türkiye Barometresi araştırmasına göre, 2018 yılında özgürlüklerin artacağı beklentisinde belirgin yükseliş olduğu kaydedildi. İşsizlik ve kadına şiddette ise geçen yıldan daha karamsarız. Kadına şiddetin artacağını düşünenler 1 yılda 5 puan yükselirken, azalacağını düşünenlerin oranı ise 10 puan düştü.

"Şiddete karşı umut azalıyor"

2015'te 303, 2016'da 328 kadın cinayeti işlenmişti. 2017'de ise 409 kadının daha öldürüldü. 332 kadına cinsel şiddet uygulandı, 387 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. 1 yılda 10'dan fazla çocuğu öz babaları katletti. Üstelik sokakta, bu durumun tersine döneceği umudu da yok. “Kadına karşı ayrımcılık ve şiddet artar” diyenlerin geçen yıla oranla 5 puan yükselerek yüzde 34'e çıktığı, “azalacağını” söyleyip umudunu koruyanların ise 10 puan düşerek yüzde 15'e indiği görülüyor.

Halkın yarısı Zarrab davasından b,haber

ABD'de Reza Zarrab'ın önce sanık olduğu, ardından tanıklığa geçiş yaptığı ambargo davası, 2017'nin sonuna doğru Ankara-Washington ilişkilerini daha da gerdi. Zarrab davası toplumun % 50'si tarafından biliniyor (“Çok bilgiliyim” diyenler % 8, “Kısmen bilgim var” diyenler % 42.) “Davayı duydum ama pek bilgim yok” diyenlerin oranı ise % 38. Katılımcıların % 10'u ise ABD'deki davayı hiç duymamış. Halkın çoğunluğu (% 60) bu davanın, Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeyeceği görüşünde. % 28 ise dava nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinin daha kötüye gideceğini düşünüyor.