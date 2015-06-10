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IPSOS'un araştırmasına göre, erken seçim olursa AKP'nin oyları artıyor

Araştırma şirketi IPSOS'un seçimden bir gün sonra yaptığı araştırma...

10 Haziran 2015 20:11

Araştırma şirketi IPSOS, AKP'nin 13 yıllık tek başına iktidarına son veren 7 Haziran seçimi sonrası seçmenin nabzını ölçen bir araştırma hazırladı. Araştırmaya göre, koalisyon yerine erken seçim olması halinde bugün seçim olması halinde AKP oylarını 4 puan artırarak yüzde 45 bandına yükseliyor. CHP, mevcut oy oranını korurken, MHP oyları 2 puan düşerek yüzde 14'e geriliyor. Seçimden zaferle çıkan HDP'nin yüzde 13'lük oy oranı ise 1 puan düşerek yüzde 12'de kalıyor. 

Seçimden bir gün sonra 8 Haziran 2015'te CNN Türk için özel olarak bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapılan araştırma, 81 ilde 18 yaş üzeri 1570 kişiyle gerçekleştirildi. Şirkete göre hata payı ise yüzde 2.5. Oy tercihinizde neler etkili oldu?, Seçim sistemi değişmeli mi?, Başkanlık sistemi gündemden düştü mü? Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Seçmen hangi koalisyonu istiyor? sorularına cevap arıyor. 

Araştırmadan dikkat çeken bölüm şöyle: 

Araştırmanın tamamı için tıklayın.

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