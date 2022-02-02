Ipsos araştırması: Her 4 çalışandan 3’ü hayat pahalılığı, yüksek enflasyona çözüm bulmak istiyor

Ipsos araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, her 4 çalışandan 3’ü hayat pahalılığı, yüksek enflasyona çözüm bulmak istiyor.

Türkiye’de alışanlara bir konuya çözüm getirme imkânları olsa neyi çözmek istedikleri sorulduğunda, yüzde 76’sı hayat pahalılığı ve enflasyonu belirtiyor. Salgında vaka sayılarındaki hızlı artışa rağmen salgına çare bulmak isteyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 16.

Her 2 çalışandan biri Koronavirüs salgınının işleri üzerinde olumsuz etkisi olduğu görüşünde

Ipsos araştırma şirketinin salgının başından bu yana, haftalık olarak gerçekleştirilen toplumun nabzına yönelik “Koronavirüs Salgını ve Toplum” araştırmasında Aralık ayının sonunda, salgının işleri üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünenlerin oranı %43’ken geçen 1 aylık süreçte bu oran 8 puan artarak %51’e yükselmiş durumda. Salgının işleri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını düşünenlerin oranı da 5 puan düşerek %35’e gerilemiş.