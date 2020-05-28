Ipsos Araştırma: Koronavirüs salgınının 6 aydan fazla süreceği düşünülüyor

Araştırma şirketi IPSOS’un son Koronavirüs araştırmasına göre, Türkiye toplumunun yüzde 46’sı salgının kontrol altına alınmasının 6 aydan daha fazla süreceğini öngörüyor.

Ipsos Araştırma Şirketi 14-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği “Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu” araştırmasını paylaştı.

IPSOS’un anket sonuçlarında şu ayrıntılar dikkat çekti:

► Genel beklenti virüsün 6 aydan fazla bir süre içinde kontrol altına alınabileceği yönünde. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde salgının sona ereceğini düşünenlerde Türkiye için kısmen daha iyimser bir tablo söz konusu (Dünyada: %21; Türkiye’de %29) .Toplumun yaklaşık üçte birinin ülkemizde salgının birkaç ay içinde biteceğine dair beklentisi bulunuyor.

► Her 4 kişiden 3'ü salgın nedeniyle anne, baba ve kardeşinin kendisi için daha değerli hale geldiğini beyan ediyor.

► Halihazırda kuaföre/berbere gittiğini belirtenlerin oranı %11, bu oran toplu taşıma kullanma konusunda %14 seviyesinde. Mayıs ve Haziran aylarında kuaföre/berbere gitmeyi planlayanların oranı %32 iken, bu oran toplu taşıma için %19'a düşüyor.