Ipsos araştırma: Dünya çapında insanlar iş yerlerinde kadın ve erkeklere eşit davranıldığını düşünmüyor

İş yaşamına katılım, kariyer ve cinsiyet ayrımcılığına yönelik 27 ülkeden 20 bini aşkın kişi ile bir araştırma gerçekleştirildi. Ipsos MORI ve King’s College tarafından yapılan aralarında Türkiye’nin de olduğu 27 ülkede gerçekleştirilen global araştırma, iş yerinde ve toplumda cinsiyet eşitliği konusundaki tutumları ortaya koydu. Dünya çapında insanların çoğunluğu, ülkelerindeki iş yerlerinin kadın ve erkeklere eşit derecede davrandığını düşünmüyor.

* Araştırma, kadınların kariyerine en çok zararı "çalışma saatlerinde çocuklarla ilgili sorumlulukların olması" olarak gösterdi.

* Araştırmada, “İş arkadaşına çıkma teklif etmek” global kamuoyunun hemen hemen yarısı (yüzde 46) tarafından kabul edilebilir bir davranış olarak görüldüğü sonucuna ulaşıldı. Türkiye’den kadın katılımcıların yüzde 54’ü de bu davranışı kabul edilebilir bulurken erkeklerin yüzde 63’ü de aynı şekilde düşünüyor.

* "Daha önce hayır dediği halde iş arkadaşına çıkma teklifinde bulunmaya devam etmeyi” Türkiye’de çalışan kadınların yüzde 10’unun olumlu bulduğu belirtilen araştırmada erkekler için bu oran yüzde 22.

* “Cinselliğe dayanan hikâyeler anlatmak veya şakalar yapma” konusunda ise Türkiye, dünyada kamuoyuna göre daha olumsuz yaklaşıyor:

Türkiye: Yüzde 74

Global kamuoyu: Yüzde 71

* Araştırmada kadınların kariyerine zarar veren unsurlar şöyle sıralandı:

Çalışma saatlerinde çocuklarla ilgili sorumlulukların olması (yüzde 35)

Çalışma arkadaşından gelen bir çıkma veya romantik ilişki teklifinin reddedilmesi (yüzde 26)

Aileyi işten önce önceliklendirme (yüzde 26)

* Ipsos’un aktardığına göre, kamuoyunun yüzde 56’sı ülkelerindeki iş yerlerinin kadın ve erkeklere eşit şekilde davranmadığını düşünüyor.

* İnsanların çoğunun toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmada erkeklerin aksiyon alması gerektiği sonucunun çıktığı araştırmada bu dağılım şöyle ifade ediliyor:

Global kamuoyunun %68’i eğer erkekler de kadın haklarını desteklemek için aksiyon almazsa ülkelerinde kadınların eşitliğe ulaşamayacağı konusuna katılıyor.

Araştırmaya katılan erkeklerin %62’si de bu konuda hem fikir.

* Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin de %71’I kadınların ülkelerinde eşitliğe ulaşmaları için erkeklerin de aksiyon alması gerektiğine inanıyor.