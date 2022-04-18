IPSOS: 33 ülkede 3 kişiden 2'si, Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü mutlu olduğunu söylüyor

Independent Türkçe'nin haber
ine göre çalışmaya dahil olan 30 ülkenin ortalaması pandeminin ikinci yılı olan 2020 senesine kıyasla; "her şeyi göz önünde bulundurarak ne derece mutlu olduğunuzu belirtir misiniz" sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde ortalama olarak, yüzde 4 artış gösteriyor. Yanıtlarda 3 bireyden 2'si "mutlu" olduğunu söylüyor. Bununla birlikte birçok ülkede mutluluk düzeylerinde gözle görülür değişimler izleniyor.
Mutluluk oranı artan ülkeler
Peru başta olmak üzere; Meksika, Şili, İspanya, Güney Afrika ve Hindistan 2020 senesine göre mutluluk oranını en yüksek oranda artıran ülkeler olarak dikkat çekiyor.
Türkiye'de 10 vatandaştan 4'ü mutlu olduğunu belirtiyor
Salgın ve ekonomik problemlerin toplumun ruh halini etkilemesiyle birlikte Türkiye'de "mutlu" olduğunu belirtenlerin oranı son yılda düşüş göstermekte. Ipsos Global Mutluluk araştırması'na göre Türkiye'de 2020 yılında 10 kişiden 6'sı mutlu olduğunu ifade ederken, 2021 sonunda 10 kişiden 4'ü mutlu olduğunu belirtiyor.
2021'de mutlu olanların oranı sert düşüş yaşadı
Araştırmaya göre 2019 yılında "Çok mutluyum" ve "Biraz mutluyum" diyenlerin oranı yüzde 53 iken, 2020'de yüzde 59'a yükseldi. Ancak 2021'de mutlu olduğunu söyleyenlerin oranının 17 puan azalarak yüzde 42'ye düştüğü görülüyor.