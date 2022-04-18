IPSOS: 33 ülkede 3 kişiden 2'si, Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü mutlu olduğunu söylüyor

IPSOS araştırmasına göre çalışmaya dahil olan 33 ülkede her 3 kişiden 2'si mutlu olduğunu belirtirken, Türkiye'de ise 10 kişiden 4'ü mutlu olduğunu söylüyor.

2011'den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Ipsos Global Advisor araştırmasının 2021 sonuçlarını tüm dünyada açıklandı.