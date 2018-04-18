T24 LogoT24 Logo
Gündem

İpsala'da olumsuz şartlarda kalan köpekler nakledilecek

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde belediyeye ait sokak hayvanları barınma evinde olumsuz şartlarda kalan köpeklerin il merkezi ve ilçelerdeki barınaklara gönderilecekleri bildirildi

18 Nisan 2018 16:33

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde belediyeye ait sokak hayvanları barınma evinde olumsuz şartlarda kalan köpeklerin il merkezi ve ilçelerdeki barınaklara gönderilecekleri bildirildi.
İpsala Belediyesi\'ne ait sokak hayvanları barınma evinde sağlıksız koşullarda bakılan köpeklerin görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Barınağın, geçen yıl Kasım ayında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından hayvanların sağlıksız ortamda bulunduğu, tedavilerinin yapılmadığı, kapalı odaları bulunmadığı ve gerekli şartları taşımadığı için kapatılması kararı aldı. Karara karşın belediye, özellikle köylerden getirilip barınağa bırakılan birçoğu yaşlı ve hasta köpeğe mama desteği vermeyi sürdürdü.
Gelen tepkiler üzerine barınakta kalan hayvanlara kuduz ve uyuz aşısı yapılırken, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri de barınağa gelerek inceleme yaptı. Ekipler, barınaktaki köpeklerin il merkezi ve çevre ilçelerdeki barınaklara nakledilmesine karar verdi. Ancak Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınma Evi yetkililerinin fiziki alan yetersizliği nedeniyle köpek kabul etmediği bildirildi.  Köpeklerin Edirne ve Uzunköprü\'dekiş barınaklara nakledileceği kaydedildi.
BELEDİYE BAŞKANI KERMAN: \'BİZ ÇEVREDEN ATILAN KÖPEKLERİ BESLİYORUZ\'
İpsala Belediye Başkanı Ak Parti\'li Mehmet Kerman, geçen yıl Kasım ayında kapatılan barınağa özellikle köylerden getirilip bırakılan köpeklere mama desteği verdiklerini belirterek, \"Biz sadece besleme yapıyoruz. Bu köpekler hasta ve felçli. Barınağımız kasım ayından beri kapalı. Biz çevreden atılan köpekleri besliyoruz. Orada köpekleri hapishanedeki gibi tutma şansımız yok. Gönüllü bir veterinerimiz var. Her salı günü gelip bu köpeklerin bakımını yapıyor. Kimse bakımlı köpeğini atmaz. Yaşlı, bakımsız, hasta köpekleri buraya getirip bırakıyorlar. Bu köpekler şimdi çevrede bulunan barınaklara verilecek. Yeni barınak için de yer satın aldık. Projemiz bitti. Arazinin \'tarıma elverişsiz\' yazısını alacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELİPSALA Edirne DHA EDİRNEBelediyesiBarınağınKasımOrmanSuBakanlığı EdirneMüdürlüğüKararaGelenEkiplerAncak Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınma EviKöpeklerin EdirneUzunköprüBELEDİYE BAŞKANI KERMAN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24