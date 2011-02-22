-İPSALA'DA 134,5 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ EDİRNE (A.A) - 22.02.2011 - Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda 2 tırda toplam 134 kilo 588 gram eroin ele geçirildi. İranlı 3 tır sürücüsü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İran'dan yola çıkan ve İtalya'ya gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen Mohammad Ghorbanzadeh (50) yönetimindeki kare taşı taşıyan 21 A 66110 çekici ve 21 A 66210 dorse plakalı tır, İpsala Gümrük ve Muhafaza ekipleri tarafından şüphe üzerine arandı. X-ray cihazından geçirilen ve narkotik köpeği Dolly'in de katıldığı aramada çekicinin sağ alt yan dolabında iki çanta içerisinde 77 paket 42 kilo 503 gram, aracın altında atılmış bir çantada ise 57 paket 30 kilo 353 gram olmak üzere toplam 72 kilo 856 gram eroin bulundu. Yaklaşık 30 dakika sonra gümrük kapısına gelen Vahid Moharrami'nin (37) kullandığı IR 40265 çekici ve IR 40266 dorse plakalı tırda yapılan kontrolde ise kaporta ve iç döşemeye gizlenmiş halde 120 pakette 61 kilo 732 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüleri Mohammad Ghorbanzadeh (50), Hadi Esmaeili (27) ile diğer tır sürücüsü Vahid Moharrami çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.