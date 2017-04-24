İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler 4 saat aksadı

İpsala Sınır Kapısı'nda, internet kaynaklı olduğu belirtilen sorun nedeniyle kapıdan geçişler 4 saat aksadı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruda, İpsala Gümrük Sahası içerisinde akşam saatlerinde internet hatlarında arıza meydana geldiği belirtildi. Duyuruda, yurt dışına gidecek yolcu ve sürücülerin diğer sınır kapılarını kullanmaları istendi.

Geçişler 4 saat sonra tekrar başladı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İpsala Gümrük Sahası içerisinde internet hatlarında meydana gelen arıza giderildi.

Sınır kapısından geçişler, arızanın giderilmesinin ardından tekrar başlatıldı.