T24 LogoT24 Logo
Gündem

İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler 4 saat aksadı

Sınır kapısından geçişler, arızanın giderilmesinin ardından tekrar başlatıldı

24 Nisan 2017 11:14

İpsala Sınır Kapısı'nda, internet kaynaklı olduğu belirtilen sorun nedeniyle kapıdan geçişler 4 saat aksadı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruda, İpsala Gümrük Sahası içerisinde akşam saatlerinde internet hatlarında arıza meydana geldiği belirtildi. Duyuruda, yurt dışına gidecek yolcu ve sürücülerin diğer sınır kapılarını kullanmaları istendi. 

Geçişler 4 saat sonra tekrar başladı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İpsala Gümrük Sahası içerisinde internet hatlarında meydana gelen arıza giderildi. 
Sınır kapısından geçişler, arızanın giderilmesinin ardından tekrar başlatıldı.

 

ETİKETLER

ipsalakapıaksaklıkgeçişhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24