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İpsala Sınır Kapısı'nda 'Türk tatilci' yoğunluğu (3)

KAPIKULE'DE ÇİFTE KUYRUK Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen TIR'lar 8 kilometre, yaz tatillerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçiler ise çift sıra 5 kilometre kuyruk oluşturdu

26 Ağustos 2017 19:42

KAPIKULE\'DE ÇİFTE KUYRUK
Edirne\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan çıkış yapmak isteyen TIR\'lar 8 kilometre, yaz tatillerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçiler ise çift sıra 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Kapıkule\'den 6 bin 871 araçla 35 bin 335 yolcu çıkış yaptı.
Edirne\'de günlerdir süren gurbetçi kuyruklarına hafta sonu olması nedeniyle TIR kuyruğu da eklendi. Dün geceden itibaren Bulgaristan\'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen TIR araçları yolun bir şeridinde 8 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Dönüş yoluna geçen gurbetçiler ise gümrük sahası dışında çift sıra halinde yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Almanya\'ya gitmek üzere Kapıkule\'ye geldiğini anlatan Fatma Koç, her yıl geldiklerinde, kuyruklar nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini ve çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek, \"Tatilimiz bitti, dönüş yoluna geçtik ama bizim için çile oldu. Yaklaşık 5 saattir bekliyoruz ama daha gümrüğe ulaşamadık. Bir an önce sınırları geçerek Almanya\'ya gitmek istiyoruz\" dedi.
GÜMRÜK İÇERİSİNDE 400 ARAÇ VAR
Bulgaristan\'a gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelerek gümrük içerisine girebilen yaklaşık 400 araç, çıkış yapmak için gümrük sahası içerisinde bekliyor. Gümrük dışına taşan kuyrukta ise gurbetçiler sıranın kendilerine gelmesini araçları içerisinde oturarak bekliyor. Uzayan kuyruklar nedeniyle trafik ekipleri, TIR araçlarını Hamzabeyli Sınır Kapısı\'na yönlendirmeye başladı.
İPSALA\'DA EK PERON AÇILDI
Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'nda ise tatilci ve gurbetçi kuyruğunun uzaması üzerine ek peronlar açılarak hizmete alındı. Gümrük yetkilileri geçişlerde önceliği TIR araçları yerine küçük araçlara verdi. Bu nedenle 12 kilometreye kadar uzayan kuyruk kısa süre 8\'e kadar düştü.
Engin ÖZMEN-Jale AVYÜZEN/EDİRNE,(DHA)

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