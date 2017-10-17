İpsala Sınır Kapısı, 24 saat süreyle TIR geçişine kapatılacak

Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'ın Kipi Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük personelinin yapacağı grev nedeniyle 19 Ekim 2017 tarihinde saat 07.00'den itibaren 24 saat süreyle TIR geçişine kapatılacak. Otomobil ve otobüslerin geçişleri ise kontrollü olarak yapılacak.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Kipi Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük personelinin yapacağı grev dolayısıyla İpsala Gümrük Kapısı'nda 19 Ekim tarihinde saat 07.00'den itibaren 24 saat süreyle sadece taze balık taşıyan TIR'ların geçişine izin verileceği belirtildi.

Açıklamada, bu süre içerisinde diğer TIR'ların geçişine ise izin verilmeyeceği belirtilirken, "Otomobil ve otobüslerin geçişleri kontrollü olarak yapılacaktır. Pazarkule Gümrük Kapımız ile ilgili duruma ilişkin açıklama ise, daha sonra yapılacaktır" denildi.