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Ekonomi

'İpotekli konut finansman şirketi' kuruluyor

Türkiye'de ilk defa kurulacak olan ipotekli konut finansman şirketi için TBB bünyesindeki alt komite tarafından çalışma başlatıldı.

29 Nisan 2010 03:00

T24 - Türkiye'de ilk defa kurulacak olan ipotekli konut finansman şirketi için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bünyesinde oluşturulan bir alt komite tarafından çalışma başlatıldı.


Konuya yakın bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamunun da içinde olması planlanan şirketin kurulması ile  tahvil ihracı yoluyla uzun vadeli kaynak sağlanması planlanıyor.


Bir bankacılık kaynağı konuyla ilgili çalışmanın TBB bünyesinde başladığını belirterek, "Kurulması planlanan ipotekli  konut finansman şirketi için TBB bünyesinde çalışma başladı. Olması durumunda Türkiye'de ilk defa kamunun da içinde  olacağı bir ipotekli konut finansman şirketi kurulmuş olacak. Bunun için çalışmalar yeni başladı ve sürüyor" dedi.


Aynı kaynak, kurulacak şirketin ABD'li büyük mortgage şirketleri Fannie Mae Freddie Mac <FRE.N> gibi planlandığını  belirterek böylece uzun vadeli tahvil ihracı yoluyla uzun vadeli kaynak temin edilebilmesinin önünün açılabileceğini ifade  etti.


Başka bir bankacılık kaynağı da TBB bünyesinde oluşturulan alt komitenin bu konuda çalışmalara başladığını  belirterek, "Böyle bir şirketin kurulması için bir komitenin çalışmalara başladı. Ancak bir şeyler söylemek için henüz çok  erken" açıklamasını yaptı.

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