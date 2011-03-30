-İPOTEK YAZISI İÇİN ÜCRET TALEBİNE YARGI ENGELİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 30.03.2011 - Kahramanmaraş'ta yerel mahkeme, bankanın ipotek yazısı için tüketiciden ücret talep edemeyeceğine karar verdi. Kahramanmaraş'ta özel bir bankadan taşıt kredisi kullanan Ali Erdem, bankaya borcunu ödedikten sonra taşıtın üzerindeki rehini kaldırmak için bankaya müracaat etti. Banka rehinin kaldırılması içen Erdem'den 52 lira talep etti. Bunun üzerine Erdem, bankaya 52 lirayı ödedikten sonra tüketici sorunları hakem heyetine başvurdu. Erdem'in şikayetini değerlendiren heyet, banka tarafından alınan 52 lira tutarındaki ücretinin tüketiciye iade edilmesine karar verdi. İlgili banka da bu karar üzerine konuyu mahkemeye taşıdı. Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, bankanın talebini reddetti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı Nesih Tanrıverdi, yapılan işlemin kredi sözleşmesinin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, ''Çünkü tüketici yeni bir mal ve hizmet alımı için başvurmuş değildir. Bu nedenle bir ücret talep edilecekse bunun öncelikle kredi sözleşmesine dayanması gerekir'' dedi. Hakem heyetine itiraz eden bankanın konuyu mahkemeye taşıdığını anımsatan Tanrıverdi, tüketici mahkemesi sıfatıyla görev yapan mahkemenin bankanın itirazını reddettiğini belirtti. Bankaların kredi sözleşmelerine dayanmadan aldıkları ücretin yasaya aykırı olduğunun mahkeme tarafından da tescil edildiğini dile getiren Tanrıverdi, bu tür haksızlığa uğradığını düşünen tüketicilerin kendilerine başvurmaları gerektiğinin altını çizdi.