-İPOTEK YAZISI İÇİN ÜCRET TALEBİNE TEPKİ BURSA (A.A) - 19.12.2010 - Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, ''Bazı bankalar konut ya da araç üzerindeki ipoteğin kaldırılması için istenen yazıya karşılık tüketiciden kredi miktarına göre ücret talep etmektedir. Bu uygulama haksızdır,hukuksuzdur ve keyfidir'' dedi. Yılmaz, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, yeni yılın yaklaştığını, bankaların kredi yarışına girdiğini söyledi. Bankaların cazip kredi seçeneklerini sunmaya başladığını, masrafsız veya düşük faizli kredi reklamlarıyla tüketiciyi etkilemeye çalıştığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: ''Her şeyden önce bankaların reklam ve ilanlarında faiz oranı ve masraflarını birlikte açıklamaları yönetmelik gereğidir. Bunun altını çizmek istiyorum. Ayrıca 'masrafsız' dedikleri kredinin ya geri ödeme taksiti ve faiz oranı yüksek tutulmakta, istenilen belgeler artırılmakta ya da düşük faiz seçeneğine karşılık masraflar artırılmaktadır. Her şekilde kazançlı taraf bankalar olmaktadır. Bu nedenle tüketici ciddi bir araştırma yapmadan kredilerle ilgili ayrıntılı bir bilgi edinmeden karar vermemeli bütçesini zorlamamalıdır.'' Son dönemlerde asıl üzerinde durulması gereken sorunun ''İpotek Fekki'' yazısı ile ilgili bankaların keyfi uygulamalarıyla ilgili olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti: ''Konut ve araç kredisi kullanan tüketici ödeme planına göre taksitlerini tamamladığında bankadan konut ve araç ipoteğinin çözülmesi için borcunun olmadığına ilişkin yazı talep etmektedir. Bazı bankalar konut ya da araç üzerindeki ipoteğin kaldırılması için istenen yazıya karşılık tüketiciden kredi miktarına göre ücret talep etmektedir. Bu uygulama haksızdır, hukuksuzdur ve keyfidir. Bankaların bu yazı karşılığında ücret almaya hakları bulunmamaktadır. Bu yazı, alınan kredi işleminin zorunlu sonucu olup tüketiciye ücretsiz olarak sunulması gerekir. İpotek talebi bankaların bir tasarrufudur. Çözülmesi de bankaların sorumluluğundadır.'' İpotek Fekki yazısıyla ilgili alınan ücretin, hukuka aykırı bir uygulama olduğu konusunda hem Tüketici Sorunları hakem Heyetinin hem de Tüketici Mahkemesinin kararının bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, ''Bu kararlara rağmen haksız ve keyfi uygulamada ısrar eden bankaların takipçisi olacağız. Bu bankaları hem BDDK'ya bildiriceğiz hem de haklarında suç duyurusunda bulunacağız'' dedi. Yılmaz, tüketicilerin bu konudaki şikayetleriyle ilgili her türlü hukuki desteği verdiklerini ifade ederek, ipotek yazısı ile ilgili bankalara ücret ödeyen tüketicilerin derneğe başvurarak ihtarname çekebileceklerini kaydetti.