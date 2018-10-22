'İpotek Finansmanı Kurumu' kuruluyor

Türk bankacılık sektörünün uzun süredir üzerinde durduğu kredilerin menkulleştirilmesi için ilk somut adım atılıyor. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB), kredi kurumlarının kredilerini devralacak ve menkul kıymetleştirme yapabilecek İpotek Finansmanı Kurumu’nun (İFK) kurulması için kolları sıvadı. Kurulacak şirket finansal piyasaların büyük oyuncularını tek bir çatı altında birleştirmiş de olacak.

Dünya gazetesinden Julide Y. Gürdamar’ın haberine göre, TSPB’nin önerdiği modelde Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Finansal Kiralama Birliği olmak üzere 5 birlik ile Hazine, EBRD ve Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası kurumların ortak olduğu bir yapı öneriliyor. İFK; bankaların, finansman şirketlerinin, finansal kiralama şirketlerinin ve faktoring şirketlerinin kredi portföylerini satın alarak nakit akışlarına dayalı menkul kıymet çıkartacak. Böylece bu kurumlar, sermaye yeterliliği ve likidite anlamında rahatlayacak, reel sektöre daha düşük faizli kredi sağlayacak.

Böylece kredilerden kaynaklanan riskleri, kendi portföylerinden çıkardıkları için, kredi faizlerinin düşmesi ve net faiz marjının daralması da söz konusu olacak. SPK ve Hazine’de de alt çalışma grubu kuruldu ve kurumların önümüzdeki günlerde konuya yönelik bir toplantı yapması bekleniyor.

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