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İplik yüklü TIR'da kaçak sigara ele geçirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekiplerinin bir TIR’da yaptığı aramada, iplik torbalarının aralarına gizlenmiş 14 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

28 Mart 2018 17:50

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da polis ekiplerinin bir TIR’da yaptığı aramada, iplik torbalarının aralarına gizlenmiş 14 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Mardin\'den Ankara\'ya gelen iplik yüklü TIR’ı Gölbaşı ilçesinde durdurdu. TIR’da yapılan aramada, iplik torbalarının aralarına gizlenmiş 14 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan TIR şoförü İ.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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