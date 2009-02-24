İP'li Senem: Suç delili 4 CD polis üretimi

Arama tutanaklarında, içinde Danıştay krokisinin de bulunduğu söylenen CD’lerin yer almadığını belirten İP Genel Sekreteri Nusret Senem, “21 Mart’ta İP aramasında bulunduğu söylenen CD’lerin içeriği, 24 Mart’ta gazetelerde yer aldı. Bunlar ne zaman incelendi?” dedi



Ergenekon davasının 54. duruşmasında İşçi Partisi (İP) Genel Sekreteri Nusret Senem ifade verdi. Senem, Silivri Cezaevi’ndeki duruşmada, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in Ergenekon davasıyla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, “Bakan, davadan elini çekmelidir. Bir daha davaya burnunu sokmasın” dedi.



Senem, davanın emniyetteki Fethullah Gülen taraftarı kadro tarafından hazırlandığını da savunarak, “Ben 31 yıllık hukukçuyum. Bu asrın davası falan değil. Asrın komplosudur. Burada anayasa babayasa yoktur. Gladyo hukuku vardır. Yaşananı başka şekilde ifade edemiyorum” diye konuştu.



İP’ye 2006 Aralık ayında Genel Sekreter seçildiğini belirten Senem, Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olduğunu da kaydederek şunları söyledi:

“30 yıldır kontrgerilla ve gladyo ile kelle koltukta mücadele ettim. Bu kavramları Türkiye’ye biz tanıttık. Ancak şimdi kontrgerilla ve gladyonun komplosuyla sanık olarak yargılanıyoruz. Biz kontrgerilla ile mücadelemizi devam ettireceğiz. Kontrgerilla bütün haşmetiyle şu an iktidardadır. Başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere. Bu komployu yapanlar burada yargılanacaktır.”



CD’ler tutanaklarda yok



Senem, İP’nin 21 Mart 2008’deki aramasında elde edildiği iddia edilen ve içinde Yargıtay krokisinin olduğu basında yer alan 4 adet CD’yle ilgili olarak da savunma yaptı. CD’lerin kaydını, iddianame eklerinde bulunan ve 30 sayfa olan arama tutanaklarında defalarca okumalarına rağmen bulamadıklarını belirten Senem, bu belgenin emniyet tarafından üretildiğini öne sürdü.

CD içerikleriyle ilgili olarak basında 24 Mart 2008 tarihinde çıkan haberlerin manidar olduğunu belirten Senem, “Bu CD’ler ne zaman emniyete götürüldü, ne zaman incelendi ve ne zaman Star ve Taraf gazetelerine verildi? Bunlar çok manidardır. Failin suç kanıtını ortaya koyup ‘gelin bunları bulun’ demesi de mantıksızdır” diye konuştu.

Senem, CD’lerin kendisi tarafından hazırlandığı yönündeki iddia hakkında ise, “Ben bilgisayarı daktilo gibi kullanırım” diyerek yalanladı.



TRT yayınlasın



Senem, mahkemeye seslenerek, davanın TRT’nin bir kanalından yayınlanmasını yeniden talep etti. Bu konunun yasanın engelleyici maddesine dayandırılarak reddedildiğini hatırlatan Senem, “Bu karardan dönün. Mahkemeniz üzerinde şaibe yaratmıştır kararınız. Hakkımızda her gün karalama haberler yapılıyor. Dava, TRT’de yayımlanırsa kendimizi anlatabileceğiz” dedi.





