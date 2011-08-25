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İP'li eylemciler serbest İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 19:51

-İP'li eylemciler serbest İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanlığı Ortaköy Ofisine girmeye çalışırken polis ekiplerince gözaltına alınan 12 kişi, sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık sorguları yapılan ve İşçi Partisi (İP) Öncü Gençlik üyesi oldukları belirtilen 12 kişiden 4'ü, savcılık sorgularının ardından salıverildi.  Savcılığın tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Mahkemesine sevk ettiği diğer 8 kişi de buradan serbest bırakıldı.

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