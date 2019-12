IPI’den ilk Basın Özgürlüğü-Diyalog Ödülü Zeynep Oral’a verildi!

T24

Zeynep Oral kimdir?



İsrailli ve Filistinli Gazeteciler Forumu





Ödül töreni, Avusturya’nın başkenti Viyana’nın Hofburg Sarayı’nda 14 Haziran 2011’de düzenlenecek olan davette verilecek. Avusturya aynı zaman da IPI İsrailli-Filistinli Gazeteciler Forumuna da ev sahipliği yapacak.IPI Direktörü Alison Bethel McKenzie, “’IPI Basın Özgürlüğü Diyalog Ödülü”ne layık görülen ilk gazeteci olarak Sayın Zeynep Oral’ı takdim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. “Her yıl kendisini mesleğine ve basın özgürlüğüne adayarak uluslar ve/ veya insanlar arasındaki diyaloğun gelişmesine katkıda bulunan gazeteci veya gazetecilere vermeyi amaçladığımız bu ödüle daha layık ve daha uygun bir isim olamazdı”Hofburg Sarayı’nda 14 Haziran Salı günü saat 19.30’da yapılacak “Basın Özgürlüğü için Diyalog” Yemeği ve Ödül Töreni’nde Israilli ve Filistinli Gazeteciler Forumu’nun resmi açılışı gerçekleştirilecek ve aralarında Slovakya Başbakanı Iveta Radicova, Avusturya Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Federal Bakanı Michael Spindelegger, Third Way Party üyesi ve Filistin Yüksek Yasama Meclisi üyesi Hanan Ashrawi eski Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yossi Beilin ve UNESCO İletişim ve Enformasyon birimi Genel Müdür Yardımcısı Janis Karklins’in de bulunduğu pek çok tanınmış kişi konuşma yapacak.Zeynep Oral, Yunanistan’dan Margarita Papandreou’yla birlikte WINPEACE- Barış İçin Kadın Girişimi adlı sivil toplum örgütünün eş kurucusudur. Türkiye ile Yunanistan’ı Ege Denizi’ndeki egemenlik hakları nedeniyle askeri çatışmanın eşiğine getiren Aralık 1995’teki Kardak Krizi’nin hemen ardından Ocak 1996’da kurulan bu girişim, misyonunu amaç bildirgesinde , “bölgede dayanışma ve barışın sürdürülmesini sağlamak” olarak tanımlamıştır: “Bu misyon, geleceğimize ve çocuklarımıza olan borcumuzdur. Yunanistan ve Türkiye halkları arasındaki köklü dostluğu ve kardeşlik hislerini yüceltmeye çalışan farklı grupların şu ana kadarki gayretlerinin bilincindeyiz ve çok da takdir ediyoruz. Şimdi ise, her iki ülkenin kadınlarına, birbirimizi tanımak fırsatı sunan bu oluşumda el ele vermelerini, uyumlu ilişkiler kurmalarını, barışçıl fikirlere kucak açmalarını ve şiddet dışı eylemlere yönelmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Amacımız, iki ülke arasındaki gergin havanın dağılmasını sağlamak, barış kültürünü yaymak ve kriz zamanlarında hükümetlerimizı barışçıl müdahalelere zorlamak için bir ağ oluşturmaktır.”İstanbul doğumlu Zeynep Oral, Paris’teki Ecole Superieure de Journalisme ile Sorbonne Üniversitesi Institute des Etudes Theatrales mezunudur. 1968- 2001 yılları arasında Milliyet gazetesinde , muhabir, yazar, tiyatro eleştirmeni olarak çalışmıştır. 1972’de kültür ve sanat üzerine iki haftada bir yayınlanan “Milliyet Sanat Dergisi”’ni çıkarmıştır. 2001 yılına değin bu derginin Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan Oral, o yıldan bu yana, Cumhuriyet gazetesinin köşe yazarıdır. Zeynep Oral, aralarında öykü, deneme, biyografi araştırma ve gezi yazıları da bulunan 17 kitabın yazarıdır. Aldığı sayısız ödüller arasında UNESCO’nun “Barışın Anneleri”ödülü (2000) ile Fransız Kültür Bakanlığı tarafından verilen “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres” ödülü bulunmaktadır.Gazetecileri birbirlerine yakınlaştırmak suretiyle barışı ve karşılıklı anlayışı sağlamayı altmış yıldır kendine misyon edinmiş olan IPI, siyasi kanadın çeşitli görüşlerinden İsrailli ve Filistinli gazetecileri diyalog için 15 ve 16 Haziran’da Viyana’da buluşmaya davet etmiştir. İki gün sürece basına kapalı oturumlar, içe bakış nitelikli olarak gerçekleştirilecek olup bölgedeki gazetecilerin haber duyurma imkanları ve İsrail-Filistin savaşını ve barış girişimlerini duyurmada ne ölçüde özgür ve adil oldukları tartışılacaktır. Ayrıca gazeteciler, uygulamada faydalı olacağını düşündükleri en iyi çözümleri ve hükümetlere medyayla etkileşimleri bağlamındaki yapacakları tavsiyeleri görüşbirliği içerisinde belirleyerek bir bildiri halinde sunacaklardır.Zeynep Oral’a ulaşmak istiyenler zeynep@zeyneporal.com adresinden kendisine ulaşabilirler.