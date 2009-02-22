IPI: Vergi usulsüzlüğü değil, hedef medyayı tasfiye

Uluslararası Basın Enstitüsü: Doğan Medya Grubu’nu susturmak amacıyla çaba sarfedildiği endişeleri bu kararla birlikte arttı



Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO), 862 milyon liralık vergi cezasıyla ilgili yayınladığı bildiride, "Doğan Medya Grubu’nu susturmak amacıyla çaba sarfedildiği yolundaki endişeler bu kararla birlikte arttı" ifadesini kullandı.



Açıklamaya göre, yayınlanan yolsuzluk haberleri yüzünden Başbakan Tayyip Erdoğan ile çatışan Doğan Medya Grubu buna rağmen susmadı. Kararla birlikte, yetkililerin söze dayalı yaklaşımlarını değiştirip, devlet aygıtını kullanmaya başladıkları yolunda şüpheler doğdu. IPI’ın Türkiye’deki Ulusal Komitesi de, "kararın vergi usulsüzlüğünü cezalandırmayı değil, ülkenin en büyük medya grubunu tasfiye etmeyi hedeflediğini" vurguladı.



Medyayı rahatsız etmek için



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, "yayınladığı haberler dolayısıyla Doğan Grubu gazetelerine yönelik sözlü saldırılarını artırdığını" kaydeden IPI Direktörü David Dadge, şu ifadeleri kullandı: "Başbakan Erdoğan, taraftarlarına, Doğan ve diğer gruplara ait gazeteleri boykot etmeleri çağrısı yapmıştı, ama bu onları susturmadı. 490 milyon dolarlık vergi cezasının zamanlaması ve eşi görülmemiş boyutu, yetkililerin yaklaşımlarını değiştirip retoriği (sözlü açıklama) bir yana bıraktığı ve artık medyayı rahatsız etmek üzere devlet aygıtını kullanmaya başladığı yolunda ciddi şüpheler doğurdu."



Yolsuzluk haberleri yüzünden



IPI’ın resmi internet sitesinde önceki günden beri yayınlanan açıklamada, Başbakan Erdoğan’ın sık sık Doğan Medya Grubu’nu hedef aldığına dikkat çekildi. IPI bildirisinde, Başbakan’ın bu ay yaptığı iki ayrı mitingde medyayı eleştirdiğine ve kalabalığa "yanlış haberler" yayınlayan gazeteleri satın almamaları yönünde çağrı yaptığına dikkat çekildi. Bildiride, geçen yıl Doğan Medya Grubu ile Erdoğan’ın, "yakın siyasi müttefikleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları hakkında çıkan haberler yüzünden çatıştığı" da ifade edildi.

