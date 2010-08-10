-IPI, İRANLI MUHALİF GAZETECİYİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAHRAMANI İLAN ETTİ VİYANA (A.A) - 09.08.2010 - Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), İranlı muhalif gazeteci Ekber Genci'yi ''59. Dünya Basın Özgürlüğü Kahramanı'' ilan etti. Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan IPI'nin başkanlığına vekalet eden Alison Bethel McKenzie yazılı açıklamasında, Genci için ''Sindirmelere karşı cesareti ve yorulmaksızın gerçek ve adalet için mücadelesi hepimize esin kaynağı olmalıdır'' ifadesini kullandı. Açıklamada, ''Genci'nin mücadelesi, İran'daki siyasi mahkumların sürekli işkence görmeleri ışığında bugün daha da anlamlıdır'' denildi. 50 yaşındaki Ekber Genci 1999'da aydınların katlini kınayan makalelerinden dolayı 6 yıl Evin Cezaevi'nde hapis yattı. Rejimi kınamak için hapisteyken de yazılarına devam etti. 2006'da tahliye olan Genci İran'ı terk etti ve mücadelesine yurt dışından devam etti. IPI tarafından daha önce, Lübnanlı kadın gazeteci May Chidiac ve öldürülen Rus gazeteci Anna Politkovskaya'ya da aynı unvan verilmişti.