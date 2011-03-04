IPI: Derhal serbest bırakılmalılar

T24 - Ergenekon soruşturmasındaki son gözaltılarla ilgili Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) de yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada IPI Dünya Basın Kahramanı Nedim Şener'in de bulunduğu çok sayıda gazetecinin gözaltına almasından derin endişe duyulduğu belirtildi.



IPI Direktörü Alison Bethel Mc Kenzie'nin açıklaması ise şöyle ifade edildi:



"Biz aralarında IPI Dünya Basın Özgürlüğü Kahramanı Nedim Şener'in de bulunduğu Türk gazetecilerine yönelik yeni tutuklamalardan çok endişe duyuyoruz.



Mesleğini yerine getirdiği için hiçbir gazeteci tutuklanmamalı, cezalandırılmamalı, hapsedilmemeli, hiç bir şekilde taciz edilmemelidir, muhalif görüşlerini bildirmek de buna dahildir. Yetkililerden, mesleklerini icra ettikleri gerekçesi ile gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Dört başı mamur, farklılıklar barındıran, eleştirel medya sağlıklı demokrasinin köşe taşıdır."



