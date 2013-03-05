IPI: Başbakan'ın 'batsın' dediği gazetecilik, gazeteciliğin ta kendisidir

Uluslararası Basın Enstitüsü Derneği (IPI), Milliyet gazetesinde Namık Durukan’ın yayımladığı “İmralı Zabıtları” haberinden sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Batsın böyle gazetecilik” sözlerine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Doğru ve düzgün bir gazetecilik yapılmıştır. Dolayısıyla burada Başbakan’ın 'batsın' dediği, gazeteciliktir; gazeteciliğin ta kendisidir. Başbakan gazeteciliğin batmasını istemiştir” denildi.

Basın Enstitüsü Derneği, Başbakan Erdoğan’ın “İmralı Zabıtları” haberine ilişkin olarak “İşte bir tane gazete çıkmış bir başlık atıyor. Attığı başlıkla İmralı’dan haberler veriyor. Her zaman söyledim, ‘Bir kısım medya hiçbir zaman yanımızda olmuyor’ dedim. Ve bu medyanın bazı uzantıları, kalemşorları şunu yazıyorlar, ‘Devlet yönetmek başka bir şey, gazete yapmak farklı bir şey.’ (...) Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsan böyle bir haberi atamazsınız, atmamanız gerekirdi. Çünkü bu süreç, hassas bir süreç. Attıkları manşetlerle köşe yazılarıyla, neymiş, gazetecilik yapıyorlarmış. Eğer böyle gazetecilik yapacaksan batsın senin gazeteciliğin” sözlerini eleştirdi.

Yapılan açıklamada, “Ülkelerini demokrasinin usul ve kaidelerine göre yönetmeyi benimsemiş liderlerin böyle temennilerde bulunması mümkün değildir. Medyanın iktidarın yanında olmak gibi bir misyonu yoktur ve olamaz. Medya gerçeğin yanında olmalıdır. Çözüm sürecine katkı, oto-sansürle, haber karartmasıyla değil, doğruların ve gerçeklerin yazılmasıyla olur. Devlet yönetmek başka, gazetecilik başkadır. Devleti yönetenler gazetecilere işini öğretmeye, gazetecilerin de devlet yönetmeye kalktığı ülkede demokrasiyi ayaklarının üzerine oturtmak mümkün olmaz. Başbakan tarafından bizzat oluşturulan bu baskı ortamında mesleklerini bihakkın yapma kararlılığını sergileyen gazetecileri selamlıyor, Sayın Erdoğan’ı görevinin sınırlarına çekilmeye davet ediyoruz” denildi.

Basın Enstitüsü Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 2 Mart Cumartesi günü Balıkesir’deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Abdullah Öcalan ve kendisini ziyaret eden BDP heyeti arasındaki görüşmenin zabıtlarını 28 Şubat tarihinde “İmralı zabıtları” başlığıyla yayımlayan Milliyet gazetesine, halkın haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü hiçe sayan ağır sözlerle saldırmıştır.

Şu sözleri Sayın Başbakan Balıkesir’deki konuşmasında sarf etmiştir:

“İşte bir tane gazete çıkmış bir başlık atıyor. Attığı başlıkla İmralı’dan haberler veriyor. Her zaman söyledim, ‘Bir kısım medya hiçbir zaman yanımızda olmuyor’ dedim. Ve bu medyanın bazı uzantıları, kalemşorları şunu yazıyorlar, ‘Devlet yönetmek başka bir şey, gazete yapmak farklı bir şey.’ (...) Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsan böyle bir haberi atamazsınız, atmamanız gerekirdi. Çünkü bu süreç, hassas bir süreç.”

“Attıkları manşetlerle köşe yazılarıyla, neymiş, gazetecilik yapıyorlarmış. Eğer böyle gazetecilik yapacaksan batsın senin gazeteciliğin.”

Başbakan Erdoğan’ın bu şanssız ifadeleri demokrasi ve onun ayrılmaz parçası olan basın özgürlüğü kriterleri açısından kabul edilemez.

Başbakan Erdoğan, bu ifadeleriyle basın özgürlüğüne doğrudan hücum etmiş, onu baskı altına almış, Türk medyasının bir numaralı sorunu olan oto-sansürün daha da ağırlaşmasına neden olabilecek bir korku atmosferi yaratmıştır.

Bu bakımdan Sayın Başbakan’ın bu tehditkar konuşması bağlamında habercilik ve basın özgürlüğüne ilişkin bazı doğruları yeniden hatırlatma gereğini duyuyoruz.

Gazeteciliğin temel kriteri doğru haberciliktir. Milliyet’in “İmralı zabıtları” haberi, görüşmeye katılanlar tarafından bugüne değin yalanlanmamıştır; ertesi gün neredeyse ülkenin tüm gazetelerinde haberin tamamı alıntılanmıştır, dolayısıyla doğrudur. Milliyet büyük bir gazetecilik başarısına imza atmıştır. Kamuoyu, içeriğini bilmek istediği bir süreçle ilgili olarak doğru bilgilendirilmiştir. Doğru ve düzgün bir gazetecilik yapılmıştır. Dolayısıyla burada Başbakan’ın “batsın” dediği, gazeteciliktir; gazeteciliğin ta kendisidir.

Başbakan gazeteciliğin batmasını istemiştir.

Ülkelerini demokrasinin usul ve kaidelerine göre yönetmeyi benimsemiş liderlerin böyle temennilerde bulunması mümkün değildir.

Medyanın iktidarın yanında olmak gibi bir misyonu yoktur ve olamaz. Medya gerçeğin yanında olmalıdır.

Çözüm sürecine katkı, oto-sansürle, haber karartmasıyla değil, doğruların ve gerçeklerin yazılmasıyla olur.

Devlet yönetmek başka, gazetecilik başkadır. Devleti yönetenler gazetecilere işini öğretmeye, gazetecilerin de devlet yönetmeye kalktığı ülkede demokrasiyi ayaklarının üzerine oturtmak mümkün olmaz.

Başbakan tarafından bizzat oluşturulan bu baskı ortamında mesleklerini bihakkın yapma kararlılığını sergileyen gazetecileri selamlıyor, Sayın Erdoğan’ı görevinin sınırlarına çekilmeye davet ediyoruz.”