-iPHONE'UN YENİ UYGULAMASI: GÜZELLİKÖLÇER ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Popüler akıllı telefon iPhone'un sayısız özelliklerine yeni eklenen ve kullanıcısının veya bir başkasının ne kadar güzel olduğunu ölçen uygulama ilgi görüyor. ''Ugly Meter'' adlı uygulama, fotoğrafı çekilen kişinin yüz hatlarını analiz ederek 10 üzerinden not veriyor, skor arttıkça yüz çirkinleşiyor. Apple'ın online mağazası App Store'da satılan uygulama 5,5 MB yer kaplıyor. İngiliz programcıların geliştirdiği yeni uygulamada not verilen ünlüler arasında Angelina Jolie 10 üzerinden 2 puanla en iyi derecelerden birini aldı, eşi Brad Pitt ise İngiltere Başbakanı David Cameron'a göre daha çirkin çıktı.