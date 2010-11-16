-IPHONE'A KARŞI "JOHN'S PHONE" ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Her türlü marifete sahip yeni nesil cep telefonlarına karşı, aramaktan başka hiçbir özelliği bulunmayan cep telefonu üretildi. Bu telefonla, internete girilemediği, oyun oynanamadığı, fotograf çekilemediği ve daha bir sürü şey yapılamadığı gibi, mesaj bile atılamıyor. "John's Phone" adı verilen telefon sadece bir telefonun asli işlevini yerine getiriyor: arama yapmak. Namı-ı diğer "anti iPhone", yeni nesil telefonların marifetlerinden yararlanmak istemeyen, teknolojiyi sevmeyenler için geliştirildi. Dümdüz bir görünüme sahip, üzerindeki butonları kocaman olan, adeta bir oyuncağa benzeyen cep telefonu, adını Hollandalı tasarımcısı John Doe'dan aldı. Doe tarafından Amsterdam'da geliştirilen ve Çin'de üretilen telefon, Hollanda'daki mağazalarda ve internet üzerinden 69,95 avro ile 79,95 avrodan satışa sunuldu. 5 değişik renkte ve modelde seçenekleri olan telefonun, teknoloji fobisinden muzdarip olanlarla, ilk kez telefonla tanışan çocuklar arasında ilgi çekmesi bekleniyor. Telefonun adres defteri bile eski model: telefonun arkasındaki bir kapağın altına saklanan kağıt-kalemden ibaret...