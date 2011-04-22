'İphone sizi izliyor'

T24 - İngiliz araştırmacılar, iphone'ların kullanıcıların hareketlerini gizlice kaydettiğini öne sürdü. Dijital güvenlik uzmanları Alasdair Allan ve Pete Warden'ın araştırmasına göre, kullanıcının bulunduğu yer şifresiz bir dosyaya kaydediliyor.



Uygun yazılımla, bu veri kişinin nerede olduğunu saptamak için kullanılabiliyor. Apple, bu araştırmayla ilgili henüz yorum yapmadı. Ancak, şirketin bu verileri kullandığına dair hiçbir işaret yok.



Guardian gazetesi, telefon üzerinde verilerin kaydedildiğini gösteren bir uyarı olmaması nedeniyle, bu gelişmenin milyonlarca iphone kullanıcısını şaşırttacağını belirtti.





Sözleşmede var



Apple, veri toplamadan açıkça söz etmese de kullanıcı sözleşmesinde, "Tüketici davranışlarını anlayıp ürünler ve hizmetlerimizi geliştirme ve reklam amaçlı olarak Apple ürünlerinin nerede ve ne zaman kullanıldığı, kullanan kişinin mesleği, dili ve posta kodu gibi bilgiler toplayabiliriz" deniyor.



Araştırmacılar Allan ve Warden, teknoloji sitesi O'Reilly Radar'daki yazılarında iphone ve ipad'lerin bu verileri neden kaydettiğini bilmediklerini ancak bunun bilinçli olarak yapıldığını söylüyor.

Araştırmacılar, kullanıcıların yerlerini kaydeden programın işletim sistemi yazılımına Temmuz 2010 sürümünde eklendiğini belirtiyor.



Teknoloji güvenliği şirketinden Graham Cluley, BBC'ye yaptığı açıklamada, Apple'ın bu verileri ticari amaçlı olarak kullandığını sanmadığını söyledi, "Sanırım, bu küçük puntolarla yazılmış sözleşmeleri okumamız gerektiğine dair yeni bir ders" dedi.





Apple karını katladı



Bu arada, Apple, beklenenin üzerinde gerçekleşen iphone satışları sayesinde karını neredeyse iki katına çıkardı.



Şirket, yılın ilk üç ayında 5,99 milyar dolar kar elde etti. Şirketin cirosu da, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 83 artarak 24,67 milyar dolar oldu.

Apple bu dönemde 18,65 milyon iphone, 4,69 milyon adet ipad sattı.





