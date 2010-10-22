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Ekonomi

iPHONE SATIŞLARI BLACKBERRY'İ SOLLADI ANKARA (A.A)

22 Ekim 2010 13:17

-iPHONE SATIŞLARI BLACKBERRY'İ SOLLADI ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Apple'ın ürettiği iPhone'un satışları, RIM şirketinin ürettiği Blackberry'i geçti. Bu yıl Temmuz-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte 14,1 milyon adet iPhone, 12,4 milyon adet de BlackBerry satıldı.  Genel olarak akıllı telefon satışları da temmuz-eylül aylarında bir yıl önceye göre yüzde 78 artış gösterdi.  Nokia ise söz konusu dönemde toplam 26,5 milyon adet telefon sattı. Nokia'nın akıllı telefon satışları yüzde 61 artış gösterdi, ancak şirketin akıllı telefon piyasasındaki payının yüzde 34 olduğu belirtiliyor.  Diğer akıllı telefon üreticileri ise toplamda 24,1 milyon adet sattı, bunun yaklaşık yarısı Sony Ericsson tarafından yapıldı. 

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