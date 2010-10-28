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Dünya

iPhone imal eden işçiler zehirlendi

Çin’de Apple dizüstü bilgisayarları ve iPhone’ların montajını yaptıklarını söyleyen işçiler hastalandılar.

28 Ekim 2010 03:00

T24 - Çin’in güneyinde Apple dizüstü bilgisayarları ve iPhone’ların montajını yaptıklarını söyleyen işçiler tehlikeli bir kimyasal madde kullandıktan sonra ciddi bir şekilde hastalandılar.

Suzhou bölgesinde bir hastaneye kaldırılan işçilerin nhekzan kimysal maddesinin buharını soludukları belirtildi. Cnntürk muhabiri Metin Güneş'in haberine göre, yürüyemez hale gelen işçilere göre kimyasal madde Apple ürünlerinin üretiminde kullanılıyor. Hastaneye kaldırılan ve çoğu kadın olan işçilerin çok küçük ve kötü bir şekilde havalandırılan odalarada çalıştıkları belirtildi. Kadınlar basına yaptıkları açıklamada nhekzan maddesini Apple ürünlerinin logolarını yapıştırıp parlatmak amacıyla kullandıklarını söylediler. Kadınlardan biri Apple ürünlerinin imalatında çalıştıklarını kanıtlamak amacıyla  yanında getirdiği logoları basına gösterdi.

İşçilerin kimyasal buharı soluduktan sonra başlarının dönüp kendilerini uyuşmuş halde hissettikleri ve daha sonra yürüyemez hale geldikleri belirtildi.

Bu arada Apple tedarikçi olarak Çinli şirketleri kullandığını doğrulamadı ancak tedarikçilerinin iş yeri güvenliği ile ilgili koşulları daha sıkı hale getirdiğini açıkladı.


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