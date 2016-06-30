ABD'de Aaron Chervenak adlı bir adam küçük bir tören düzenleyerek bir iPhone ile evlendi. Son zamanlarda ‘hayvan düğünleri’ gibi uçuk nikahlara sahne olan Las Vegas kentinde gerçekleştirilen nikahta Chervenak sosyal mesaj vermek istediğini belirtti.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, Nevada Eyaleti’nde küçük bir kilisede gerçekleştirilen nikah töreninde konuşan Chervenak ‘akıllı telefonla yatıp kalktığımız’ vurgusunu yaptı.

Kilisenin yetkilisi Michael Kelly ise "İlk önce nasıl yani desem de daha sonra hadi yapalım bu iş dedim. Cansız objelerle evlenmek isteyen pek fazla insan yok" dedi.