iPhone Apple'ın yüzünü güldürüyor

Teknoloji devi Apple, Temmuz-Eylül döneminde 42,12 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Gelirlerin önemli bir kısmı iPhone satışlarından elde edildi.

Şirketin bu çeyrekteki gelirine yönelik beklenti yaklaşık 40 milyar dolardı. Apple'ın 42,12 milyar dolarla beklentilerin üzerine çıkan geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,2 oranında artışa işaret ederken, bunda kısa süre önce piyasaya sürülen iPhone 6 modellerinin büyük etkisi olduğu belirtildi.

Apple'ın 19 Eylül'de satışa sunduğu iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri 3 günde yaklaşık 10 milyon adet satılarak rekor kırmıştı. Şirketin, Temmuz-Eylül döneminde sattığı toplam iPhone sayısı ise 39,3 milyona ulaşarak, geçen senenin aynı döneminde kaydedilen 33,8 milyonluk satış rakamını geride bıraktı. iPhone satışlarının gelir üzerindeki etkisinin daha da artması bekleniyor. Çünkü son çeyrekteki rakamlar 27 Eylül tarihinde sona eren mail çeyrekteki satışları içeriyor. Yani iPhone satışlarının 9 günlük etkisi bu çeyreğin sonuçlarına yansıyor.

iPhone'lardan elde edilen gelirin 23,7 milyar dolarla toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturduğu kaydedildi. iPhone satışlarının toplam gelire katkısının 21,5 milyar dolar olması bekleniyordu.

Apple'ın Mac marka bilgisayar satışları da geçen yıla göre yüzde 21 artarak, 5,5 milyon adete yükseldi. Dünyanın en büyük 5 bilgisayar satıcısından biri olan Apple'ın bilgisayar satışları bu rakamla son 3 yılın en yüksek artışını kaydetti.

iPad satışları düşüyor

Öte yandan, iPad tablet satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 azaldı. Maestri, iPad satışlarının bu hafta piyasaya sürülecek yeni modellerle artmasını beklediklerini dile getirdi. Raporda, son yıllarda düşme eğilimini sürdüren iPod satışlarına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

2015 beklentileri de açıklandı

Apple, ayrıca Ekim-Aralık çeyreğine (firmanın 2015 yılı ilk mali çeyreği) yönelik gelir beklentilerini de açıkladı. Şirket, 2015'in ilk mali çeyreğinde 63,5 ile 66,5 milyar dolar arasında gelir bekliyor.