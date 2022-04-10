İphone almak için en çok çalışan ülke Türkiye

Paramedya.com'un haberine göre, İphone İndex her yıl olduğu gibi bu yıl da “Yeni bir iphone satın almak için çalışmanız gereken gün sayısını hesapladı. Buna göre İphone almak için vatandaşların en çok çalışması gereken ülke Türkiye olurken, Türkiye'yi Filipinler ve Brezilya takip etti.

Listeye göre İphone almak için vatandaşların en az çalışması gereken ilk 3 ülke sırasıyla, İsviçre, ABD ve Avusturalya oldu.

İphone satın almak için çalışılan güne göre yapılan hesaplamanın sonucunda ortaya çıkan tablo: