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Ekonomi

İphone almak için en çok çalışan ülke Türkiye

Türkiye'yi Filipinler ve Brezilya izledi

10 Nisan 2022 14:35

İphone satın almak için çalışılan güne göre yapılan hesaplamada Türkiye bir çok ülkeyi geride bırakarak  birinci oldu.

İphonetürkiyeABDisviçreçalışılan gün
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