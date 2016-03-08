iPhone alabilmek için bebeğini sattı!

19 yaşındaki Çinli kadın, yeni doğan kızını iPhone ve motosiklet satın almak için sattı. Kadın,yaptığının yasadışı olduğunu bilmediğini söyledi.

Radikal'in haberine göre, geçtiğimiz yıl yaşanan bu trajik olayda Çinli kadın, 18 günlük kızını 3520 dolar karşılığında bir yabancıya satmıştı. Gencin pazarlık bile yaptığı söyleniyor.

iPhone ve motosiklet satın almak için satılan bebeğin babası henüz liseyi bile bitirmemişken annesi henüz rıza yaşı gelmemişken çocuğa gebe kalmıştı.

Bebeği satmak için Çinli mesajlaşma servisi olan QQ’yu kullanan baba, bebeğini kız kardeşi için bebek arayan bir yabancıya sattı.

Shiftdelete'in haberine göre annenin yaptığı açıklama esas bombayı patlattı. Yaşadığı yerde insanların yetiştiremeyeceği çocukları sattığını, kendisinin de bebeğini yetiştiremeyeceğini düşünüp sattığını söyledi. Bu olayın yasadışı olduğunu bilmiyormuş.

Bebeğin babası üç yıl hapis cezasına çarptırılırken annesi iki buçuk yıl şartlı tahliye altında tutulacak.