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BBC Türkçe

iPhone 7'lerde kulaklık girişi olmayacak

Teknoloji devi Apple, yeni iPhone 7 ve iPhone 7 plus modellerinin tanıtımını yaptı.

08 Eylül 2016 01:12

Teknoloji devi Apple, yeni iPhone 7 ve iPhone 7 plus modellerinin tanıtımını yaptı. Yeni telefonlarda geleneksel kulaklık girişi olmayacak.

Apple kulaklıkların kulaklık girişi yerine şarj girişine takılabileceğini ve böylece başka bağlantılara yer açılabileceğini belirtti.

Ayrıca beş saatlik pil ömrü olan "earpods" adlı kablosuz bir kulaklıği da piyasa süren şirket, yeni telefonun kablosuz kulaklık kullanımını teşvik edeceğini vurguladı.

Şirket böylece "cesur" bir adım atıldığını söylerken, mevcut kullaklıklarını kullanmak için bir adaptör satın almak zorunda kalacak iPhone sahiplerini kızdırabilir.

Apple, yeni iPhone modellerinin tanıtımını San Fransisco'daki bir toplantıda yaptı.

3,5 milimetrelik kulaklık girişleri, Sony'nin Walkmanleriyle popüler olmuş, ancak ilk kez yine Sony'nin 1964'te yaptığı transistörlü bir radyoda kullanılmıştı.

Yeni modelin arka kısmında da iki adet kameraya yer verildi. Suya ve toza dayanıklı olduğu söylenen yeni cihaz 32 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri ile piyasaya sürüleceği ve 9 Eylül'de ön siparişlerin alınacağı belirtildi.

Yeni telefonların jet Siyah, siyah, gri, altın rengi ve altın pembe renk seçenekleri sunacağı da kaydedildi.

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