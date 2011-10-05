iPhone 5 yok, 4S verelim





T24- Apple Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller, Apple'ın yeni telefonu iPhone 4S'i tanıttı. Ancak Apple'ın iPhone 5'i bu toplantıda tanıtacağını düşünen milyonlarca insan da büyük hayal kırıklığına uğradı; Apple iPhone 4S'i duyurmakla yetindi.







7 kata kadar daha hızlı grafik





Tanıtımını Apple Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller’ın yaptığı iPhone 4S, önceki iPhone modeline göre iki kat daha hızlı olan çift çekirdekli A5 işlemci ve 7 kata kadar daha hızlı grafik performansı sağlıyor.





Kasa tasarımı aynı





Elbette yüksek çözünürlüklü Retina Display ekran teknolojisi 4S’te de mevcut. Bağlantı hızında da yükseltmeye gidilen iPhone 4S, indirmede 14.4 mbps’ye kadar HSDPA bağlantı hızına sahip. iPhone 4 ile 4Smodelleri arasında kasa tasarımı olarak ise bir fark bulunmuyor.



Yüksek çözünürlük





Yeni iPhone 4S’te ayrıca kamera çözünürlüğü de 8MP’e yükseltilmiş. Hibrit IR filtresi olarak adlandırılan yeni teknolojiyle parlaklık ve renk performansının da yükseltildiği belirtilen iPhone 4S’te elbette flaş da var.





Kişisel asistan Siri





Yeni iPhone’un en dikkat çeken özelliği, ‘kişisel asistan’ Siri’nin sisteme entegre edilmesi. Siri, iPhone 4S kullanıcısının söylediklerini anlıyor ve belli başlı işlemleri yerine getiriyor. Örneğin yol tarifi, telefon numarası bulma veya randevu olup olmadığını öğrenme gibi talepleri sesli olarak Siri’ye söylediğinizde yanıtı ekrana getirip seslendiriyor ve yine sesli olarak onayınızı istiyor.



iPhone 4S’te ‘yapay zeka’ esintili bir başka yenilik de, e-posta veya mesaj yazarken sesi tanıyarak yazıya dönüştürmesi. Şimdilik sadece İngilizce, Fransızca ve Almanca konuşmaları tanıyan sisteme ileride yeni dillerin eklenmesi bekleniyor.





14 Ekim’de 7 ülkede





iPhone 4S’in 14 Ekim’de ABD, Kanada, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere ve Avustralya’da ’de piyasaya sürüleceği açıklandı. Telefon 28 Ekim’de de aralarında Türkiye’nin olmadığı 22 ülkede daha satışa sunulacak. Açıklamada, yıl sonuna kadar bütün diğer pazarlara iPhone 4S sevkiyatının başlamış olacağı belirtildi.





199 dolardan başlıyor





iPhone 4S’in ABD’deki kontratlı satış fiyatları 16GB bellekli model için 199 dolar, 32GB için 299, 64GB içinse 399 dolar olarak açıklandı.





Steven Jobs katılmadı





Bu yıl bir başka farklılık da, hep San Fransisco’da yapılan lansmanın bu kez Cupertino’daki şirket kampüsünde gerçekleşmesi oldu. Ayrıca Apple’ın gecikmeli olarak duyurduğu yeni iPhone’un sunumuna, sağlık sorunları yüzünden CEO koltuğunu bırakan Steven Jobs katılmadı.



Toplantıda ayrıca yeni mobil işletim sistemi iOS5 de tanıtıldı. Yeni ve kullanışlı özelliklerle donatılan yeni sistemin 12 Ekim’de indirilebilir olacağı belirtildi. Yeni sistem yüklü geldiği iPhone 4S’in dışında, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 2, iPad ve 3. Ve 4. Nesil iPod Touch’larla çalışacak.





'Üzgünüm iPhone 5 yok’





Sunum sırasında Apple’ın yeni işletim sistemi Max OS X Lion’a ilişkin rakamlar da paylaşan Tim Cook, sistemin bugüne dek 6 milyon kere indirildiğini, bu rakamın bir önceki Snow Leoprad’a kıyasla yüzde 80’lik bir artışı ifade ettiğini söyledi. Toplantı sonunda tekrar sahneye çıkan Cook, iPhone 4S’in özelliklerini toparladıktan sonra “üzgünüm henüz iPhone 5 yok” diyerek toplantıyı kapadı.