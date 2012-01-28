iPhone 5 haziranda geliyor



T24- Açıkladığı rekor rakamlarla 2012’ye hızlı giriş yapan Apple, şirketin başındaki isim Tim Cook’un (CEO) ‘inanılmaz ürünler geliyor’ açıklamasının ardından iPhone 5 hazırlığı yapmaya başladı.





Milliyet'in haberine göre, iPhone 5’in yaz aylarının başı, haziran gibi piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Yeni model iPhone 4S7in adeta yok satarak tek çeyrekte 37 milyonluk rakamı yakalaması sonrası yeni jenerasyon iPhone 57in Apple’ın telefonlarına olan ilgiyi çok daha yukarı çekmesi bekleniyor.





Apple’ın üretim tarafında en büyük iş ortağı Foxconn’dan bir çalışandan sızan bilgiye göre şirket yeni nesil iPhone modelinin üretimine kısa süre sonra başlıyor. Fabrikada örnek bir model olduğu bilgisini veren çalışan, üretim tarafında bu ürün için çalışmaların yapıldığını ifade ediyor.

Şu anki modelden daha büyük ekranı, 4 inch boyutlu ürünün daha ince ve işlemci tarafında daha güçlü olması bekleniyor.





Türkiye’de ilk partide 50 bin adeti kısa sürede tüketen üç operatör Turkcell, Avea ve Vodafone iPhone 5’i de aynı anda satışa çıkarmaya hazırlanıyor.