-iPhone 5 görücüye çıkıyor SAN FRANCISCO (A.A) - 04.10.2011 - Apple, 15 ay aradan sonra piyasaya süreceği yeni telefonu iPhone 5'i bu akşam tanıtacak. Apple merkezinde düzenlenecek "Lets Talk iPhone" adlı tanıtım etkinliğinde, bu kez sağlık sorunları nedeniyle işi bırakan Steve Jobs yerine şirketin yeni üst yöneticisi Tim Cook kameralar karşısında olacak. Akıllı telefon pazarında güçlenen rakiplerinin önünü kesmek isteyen Apple'ın yeni telefonu iPhone 5'in daha hızlı, daha ince olması ve daha geniş bir ekran taşıması bekleniyor. Yaklaşan yılbaşı tatili öncesi alışveriş sezonuna yetişecek olan telefon, en son model olan iPhone 4'ün popülaritesini geçmeye çalışacak. Apple'ın iPhone 4 modeli sadece 25 Haziran'da sona eren yılın üçüncü çeyreğinde 20 milyon adet satmıştı. Sektörü takip eden kimi uzmanlar, Apple'ın, iPhone 5 tanıtımı sırasında daha ucuz ve Asya pazarı için üretilecek özel bir model daha açıklamasını bekliyor.