iPhone 5, geleceği 'Ona' bağlı

T24 - Apple, iPhone 4’ün kenarındaki anten bölümü tutulduğunda cihazın sinyal almaması sorununu aşmak için Türk fizikçi Atakan Peker’in 13 yılını verdiği esnek metali kullanmayı planlıyor.



Şirketin marka değerine ciddi zarar veren, hesaplarda 175 milyon dolarlık ek maliyet çıkaran iPhone 4’deki anten sorununu bir kez daha yaşamak istemeyen ABD’li bilgisayar devi Apple, çareyi Boğaziçi Üniversitesi mezunu Türk fizikçi Atakan Peker’in “esnek metal” olarak adlandırılan teknolojisinde buldu. Milliyet gazetesindeki habere göre;



Geçen hafta ABD’de Liquidmetal Technology şirketiyle kontrat imzalayan ve tüketici elektroniği ürünlerinde bu materyali kullanma adına özel bir anlaşma yaparak bu alanda tüm hakları kullanma hakkını alan Apple’ın iPhone 4’ün yeni sürümlerinde ve iPhone 5’in anteninde bu metali kullanması gündemde. Şirket bunun yanı sıra diğer ürün gruplarında da (iPad, Macbook) bu metalle tasarıma ağırlık verebir.



Kendisinin büyük bir Mac fanatiği olduğunu ve bilgisayarda tercihinin Apple olduğunu belirten Atakan Peker, esnek metalin orjinal formülünü geliştiren biri olarak Apple’un bu teknolojiyi kullanacak olmasından büyük gurur duyduğunu belirtti.





Patentten 40 milyon dolar



Esnek metal teknolojisinin mucidi olan Peker, 13 yıl Liquidmetal firmasında çalıştı. Master tezini hazırlarken şirkete adım atan ardından ürün geliştirme aşaması sonraki yıllarda da şirkette teknolojiden sorumlu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna kadar yükselen Peker, şu anda Washington State Üniversitesi’nde “İleri Düzeyde Materyaller” dalında Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.



Elinde “esnek metal” teknolojisinin yanı sıra 30’a yakın patenti bulunduran ve bunların çoğunu endüstrinin kullanımına sunan Atakan Peker son 5 yılda bu patentlerden 40 milyon doları aşkın gelir elde etti.





Titanyumdan 10 kat esnek



13 yıl bu teknolojinin üzerinde çalışan Atakan Peker, “güçlü plastik” olarak adlandırdığı bu materyalin görünüm olarak diğer metallerden bir farkı olmadığını, bununla birlikte çok daha esnek bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor.



Bu ürün titanyum veya paslanmaz çelik gibi metallerden 10 kat daha esnek yapıda, çok daha hafif ve iki kat dayanıklı. Diğer metallere göre en önemli dezavantajı ise yoğun kullanım alanı olmadığından fiyatının pahalı olması.





Esnek metal ne işe yarayacak?



iPhone’un yeni modellerinde kullanılacak olan yeni form verilmiş metal, GSM anteninin bulunduğu bölüm kapatıldığında esneyerek antenin kapanmasının önüne geçerek sinyal problemi yaşanmasına engel olacak.





Omega ve Vertu kullanıyor



Atakan Peker’in geliştirdiği bu materyal lüks ürün gruplarının yanı sıra NASA ve savunma sanayi alanında kullanılıyor. Omega ve Tag Heuer gibi saat devleriyle lüks telefon markası Vertu’da kullanılan esnek metal ayrıca bisikletle golf ve beyzbol sopalarında da tercih ediliyor. Bu materyalin bir diğer kullanım alanı ise uzay araçları ile zırh delici kurşunlar olarak listeleniyor.









