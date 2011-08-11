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Dünya

iPhone 5 çıktı... ama Çin'de!

Apple'ın eylül ayı sonunda tanıtmayı planladığı yeni akıllı telefonu iPhone 5'in taklidi Çin'de şimdiden yok satıyor.

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Apple'ın eylül ayı sonunda tanıtmayı planladığı yeni akıllı telefonu iPhone 5'in taklidi Çin'de şimdiden yok satıyor.

Dünyanın en büyük e-ticaret gruplarından olan Alibaba Grup şirketi Taobao adlı eticaret platformu üzerinden satılan iPhone 5 taklidinin adı “hiPhone 5”. Sitenin en çok talep gören ürünlerinin başında gelen ‘hiPhone 5’in fiyatı 31 dolardan başlayıp, modeline göre 120 dolara kadar çıkıyor. 



Radikal'in haberine göre standart iPhone arayüzünü andıran bir arayüze sahip olan telefon, iPhone’da olmayan 'çift SIM kart' özelliğine de sahip. Şanghay’da yayımlanan Metro Express Gazetesi’ndeki haberde hiPhone 5’in Wi- Fi, Bluetooth ve çift kamerası olduğu belirtildi. Apple’ın işletim sistemi iOS’un menüsüne sahip olan HiPhone 5’te Apple logosu bile bulunuyor. 3.5 inç genişliğinde dokunmatik ekranı olan telefonun kamera çözünürlüğü ise 3.2 megapiksel. Elbette donanım kalitesini tahmin edersiniz. 


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