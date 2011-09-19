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Dünya

iPhone 4S de internete sızdı!

Orta fiyatlı akıllı telefon pazarından da pay kapmak isteyen Apple'ın piyasaya süreceği iddia edilen 4S modeli...

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Orta fiyatlı akıllı telefon pazarından da pay kapmak isteyen Apple'ın piyasaya süreceği iddia edilen 4S modeli, gizli bir yazışmada ortaya çıktı.

Meraklıları Ekim'de iPhone 5'in açıklanmasını beklerken, orta fiyat kategorisinde yer alacağı iddia edilen 4S modelinin varlığı da neredeyse doğrulandı. 



ABD'li mobil operatör AT&T'nin bir envanter kaydında iPhone 4'lerle birlikte iPhone 4S kaleminin de yer aldığı görüldü. Engadget sitesinin ele geçirdiği belgede iPhone 4S'in 'beyaz' kasalı modeli yer alıyor. 

Apple dedikodularının paylaşıldığı sitelerde firmanın orta fiyat kategorisine de giriş yapmak istediği, bu amaçla bazı özellikleri ve donanımı basitleştirilmiş yeni 4S modelinin iPhone 5 ile birlikte pazara sürüleceği konuşuluyordu.

Firma, bu yolla Samsung, Nokia ve HTC'nin hakim olduğu orta fiyatlı akıllı telefon sınıfında da söz sahibi olmak istiyor. Bugüne kadar ortaya atılan iddialara göre olası bir '4S' modelinde iPhone 4'e kıyasla daha düşük çözünürlüklü ekran bulunacak, öndeki kamera ve arkadaki flaştan feragat edilecek.



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