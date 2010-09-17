-iPHONE 4 TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULUYOR İSTANBUL (A.A- 17.09.2010 - Vodafone Türkiye, bugün, iPhone 4'ü, 24 Eylül'de Türkiye pazarına sunacağını açıkladı. Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, iPhone'un bugüne kadar üretilen en ince modeli olan iPhone 4, görüntülü konuşmayı gerçeğe yakın şekilde sunan Face Time ve Apple'ın yeni yeniliği Retina Display ile dünyanın en yüksek çözünürlüğe sahip cep telefonu olma özelliğini taşıyor. Bu özellik, metin, video ve görsellerin netliği konusunda mükemmel sonuçlar doğuruyor. Paslanmaz çelik ve camdan oluşan mükemmel dış tasarımının yanısıra kullanıcılarına yüzde 40 daha fazla konuşma süresi imkanı sunan dünyanın en ince akıllı telefonu iPhone 4'te, LED flaşlı 5 megapiksel kamera, HD Video kaydedicisi, A4 işlemcinin yanı sıra pusula bilgisi için kullanılan 3 axis gyro özelliği yer alıyor. iPhone 4, dünyanın en yeni mobil işletim sistemi olan ve içinde 100'den fazla yeni özelliği barındıran iOS 4 ile geliyor. Dünyada devrim yaratan App Store, kullanıcılarına 200 binden fazla uygulama sunuyor. iPhone 4 meraklıları www.vodafone.com.tr adresinden, Vodafone'un sunduğu iPhone 4 ile ilgili fiyat, tarife ve erişim bilgilerine ulaşabilecek.