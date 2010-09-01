-IPHONE 4 TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Iphone 4 Türkiye'de satışa sunuldu. GOLD Teknoloji Marketleri'nden yapılan açıklamaya göre, piyasaya çıktığı ilk üç günde 1,7 milyon adet satarak rekor kıran Iphone 4, yeni HD video çeken kamerası ve Wifi üzerinden görüntülü konuşmayı sağlayan uygulamasıyla dikkati çekiyor. 5 megapiksel çözünürlükte görüntü alabilen Iphone 4, 720p çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedebiliyor. Cam ve çelikten yapılmış kasası, 7 saatlik 3G görüşme, 6 saatlik 3G sörf, 10 saatlik WiFi sörf ve 300 saat bekleme süresiyle Iphone 4 mobil iletişim dünyasında devrim yaratacak her şeye sahip. Iphone 4'ler, Gold'un Altunizade, Bahçelievler, Levent, Forum İstanbul 212 Power Outlet mağazaları ve www.gold.com.tr'den temin edilebiliyor.