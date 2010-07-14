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Ekonomi

İphone 4 testi geçemedi

İPhone 4, anten temassızlığı yüzünden sınıfta kaldı

14 Temmuz 2010 03:00

T24- Apple'ın son harikası olarak tüm dünyada tanıtımları yapılan iPhone 4'e en sert darbe ABD'nin saygın tüketici dergisi Consumer Reports'tan geldi.

Otomobil, televizyon, bilgisayar, mutfak robotu hatta konserve açacağı gibi çok farklı ürünleri test edip yorumlayan Consumer Reports dergisi iPhone testi sonrası zehir zemberek bir rapor hazırladı. Kar amacı gütmeyen ve büyük üreticilerden ilan almayan bu nedenle de bağımsızlığıyla tanınan dergi, iPhone 4'ü incelediklerini ve telefonun hakikaten bazı noktalarına temas edince çekmediğini açıkladı. iPhone 4'ün anten problemini doğrulamış oldu. Raporda 'Telefonun sol alt kısmına dokunduğunuzda telefon çekmiyor. Özellikle solaklar için çok elverişsiz. Hatta bir solak bunu kullanamaz. Konuşurken hat kesiliyor. Bu sebeple iPhone4'ü kullanıcılarımıza tavsiye etmiyoruz' yazıldı. Fakat dergi bu eleştirilerine rağmen iPhone 4'ün kullanımı, görüntüsü ve pil ömrü gibi kriterlerde rakiplerini geride bıraktığını da yazdı.

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