-iPHONE 4 SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Turkcell, Apple'ın son teknolojik mucizesi iPhone 4'ü bugünden itibaren meraklılarıyla buluşturacak. İz İletişim'den yapılan yazılı açıklamada, Turkcell'in, iPhone 4'ün 16 ve 32 GB'lik modellerini son derece avantajlı tekliflerle müşterilerine sunduğu belirtildi. Bugün piyasaya çıkan iPhone 4'ü Turkcell müşterilerinin ister kontratlı, ister kontratsız satın alabilecekleri ifade edilen açıklamada, kontratlı almak isteyen müşterilerin ek ücret ödemeden, ön ödemesiz, hem iPhone 4'e, hem konuşma, SMS ve internette sunulan Turkcell faydalarına kavuşabilecekleri kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: ''iPhone 4'e Turkcell müşterileri ek ücret ödemeden, aylık 95 TL'den başlayan ödemelerle kontratlı olarak sahip olabilecek. Üstelik farklı ihtiyaçlara yönelik paket seçeneklerinin içinde dakikalarca konuşma, SMS ve mobil internet avantajları da yer alıyor. Ayrıca büyük ve orta paketle Turkcell'in ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum'a da üye olunuyor. Turkcell Platinum müşterileri, Turkcell hatları ve telefonlarıyla ilgili hizmeti bulundukları yere kadar getiren özel hizmet ekibinden, kendilerine özel hizmet aldıkları 0532 757 1 532 numaralı özel müşteri hizmetlerinden diledikleri faturalarında indirim ve özel cihaz tekliflerinden faydalanıyor. Ayrıca Turkcell Platinum müşterileri kendilerine özel kontenjandan faydalanarak yazın Turkcell Kuruçeşme Arena konserlerine bir konuklarıyla birlikte katılabiliyor. Turkcell Platinum müşterileri yine bir konuklarıyla birlikte vizyondaki filmleri ön ve özel gösterimlerde izliyor, kendilerine özel davetlerde ağırlanıyor. Dönemsel olarak pek çok özel markada Turkcell Platinum müşterilerine özel indirim ve hediyeler sunuluyor.'' iPhone4'ü kontratsız olarak alan Turkcell müşterilerini de avantajlı tekliflerin beklediği kaydedilen açıklamada, iPhone 4 16 GB'nin peşin olarak KDV dahil 805 avro, iPhone 4 32 GB'nin ise KDV dahil 950 avro karşılığı alınabileceği bildirildi. iPhone 4'ü kontratsız alan Turkcell'lilerin 1 GB internet paketinden 12 ay boyunca indirimli olarak ayda 25 TL'ye yararlanacakları ve haftada 2 gün Turkcell'lilerle ücretsiz konuşma ve mesajlaşma avantajına sahip olacakları belirtildi. iPhone 4'ün Turkcell'de World ile peşin fiyatına 10 taksit fırsatıyla satışa sunulacağı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel İş Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, müşterilerine Turkcell 3G hızı ve Turkcell farkıyla en üst düzeyde iPhone 4 deneyimi sunacaklarını kaydetti.