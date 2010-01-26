İpekçi ve Dink cinayetleri arasında benzerlikler var

T24 - Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'yı sorgulayan dönemin sıkıyönetim savcısı Ahmet Koç: İpekçi ile Dink cinayetleri arasında benzerlikler var" dedi.



Ağca'yı sorgulayan dönemin sıkıyönetim savcısı Ahmet Koç, Ntv'de Can Dündar'ın sunduğu Canlı Gaste programında yaptığı açıklamada, yine çözümü yönünde irade eksikliği her fırsatta dillendirilen Hrant Dink cinayetine gönderme yaparak, "İki olay arasında benzerlikler var" dedi.



Koç'un 30 yıl önceki mütalaasından; kendi tabiriyle 'çok enteresan bir paragraf':



Türkiye'de gizli ya da örtülü bir sürü örgütün, devletin içine kök salarak, devletin temel nizamına ve yurt bütünlüğüne karşı eylemlere kalkıştığı herkesce bilinmektedir.



Sanıkların eylemlerini mazur göstermekten ve politik bir görüşten uzak olarak objektif bir açıdan ifade etmem gerekir ki, yaşadığımız ülkede bugüne kadar aşırı sol ve sağ faaliyetlerin önlenmesi ve gelişme nedenlerinin ortadan kaldırılması için gerçekçi tedbirler yerine, günlük, göstermelik ve yetersiz tedbirler tercih edilmiştir.



Kendi düzen özlemleri için eylemlere kalkışanlar ve bu eylemlerin arkasında bulunanlar, gerektiğince izlenerek haklarında kanuni kovuşturma yapılamamış, yapılanlar da yetersiz kalmıştır.



Ayrıca aşırı sol eylemlere karşı güvenlik kuvvetlerinin yanında aşırı sağ unsurlara yer verilmiş ve aşırı sağa; çeşitli örnekler verilebilir, tavizkar bir tutum takınılmıştır."



Eski savcı Koç, bu mütalaasına, ne Sıkıyönetim Komutanlığı de ne hükümetten tenkit gelmediğini belirtirken, yaşladıkları ve gördükleri nedeniyle bu paragrafı mütalaasına eklediğini ifade etti.



Abdi İpekçi cinayeti ve karanlıkta kalanlar. Asker ve emniyeti arasındaki karşılıklı suçlamar yine Canlı Gaste’de ele alındı. Dönemin iki önemli ismi, Ağca’yı sorgulayan savcı ile İstanbul Emniyet Müdürü cinayet ve sonrasını anlattı.



Abdi İpekçi cinayeti, Mehmet Ali Ağca, Sıkıyönetim Komutanı Necdet Üruğ, Ağca’yı sorgulayan Askeri Savcı Ahmet Koç, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Mehmet Şener, Yavuz Çaylan, Atilla Serpil, Kartal Cezaevi, firar teşebbüsleri, mahkum olan görevliler...



