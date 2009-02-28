İpekçi suikastına zaman aşımı

Abdi İpekçi Davası sanığı Yalçın Özbey, 30 yıllık zaman aşımı dolunca kurtuldu. Özbey hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı.



Yalçın Özbey'in ismi, sürekli Mehmet Ali Ağca, Oral Çelik ve Abdullah Çatlı'yla birlikte anıldı. Kendisi de İpekçi'nin öldürüldüğü sırada Ağca ve Çelik'le aynı evde kaldığını kabul etti. Ağca, İpekçi'nin öldürülmesinin zanlısı olarak yakalandığında ve Papa suikastından sonra Roma'da çıktığı duruşmada, İpekçi'yi, Yalçın Özbey'in planlayarak öldürdüğünü öne sürdü.



Özbey'in suikast öncesinde Ağca'ya para verdiği ve arabasının da cinayette kullanıldığı belirlendi. Ağca, 1979'da Maltepe Askeri Cezaevi'nden de Özbey'in arabasıyla kaçırıldı. Özbey, bu gelişmelerin ardından 'sır' oldu. 1983 yılında Almanya'da ortaya çıktı. 1993 yılında yine Almanya'da yakalandı ve uyuşturucu kaçakçılığından dört yıl tutuklu kaldı. Türkiye'nin talebine karşın iade edilmedi ancak iki MİT görevlisi, ifadesini aldı. İpekçi davasında bu ifade istediğinde, kayıtları Emniyet'in imha ettiği öne sürüldü. Dava bittikten sonra kayıtlar ortaya çıktı. Özbey, 1997 ve 1999'da Belçika'dan istendi ancak idam cezası gerekçesiyle iade edilmedi.

