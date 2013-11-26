İran ile İpek Yolu mutabakatına varıldı

İran'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri ile yaptığı görüşmede, tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması üzerinde mutabakata vardı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 21. Bakanlar Kuru Toplantısı için İran’da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri tarafından kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ağırlıklı olarak ikili ekonomik ilişkileri geliştirme doğrultusunda ticaret, enerji ve ulaştırma konuları ele alındı.

Ulaştırma alanında tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması üzerinde mutabık kalınan görüşmede Davutoğlu, Marmaray projesinin bu kapsamda önemli bir adım teşkil ettiğini ifade etti. Davutoğlu ayrıca Trabzon-Bender Abbas güzergahının canlandırılmasını gündeme getirdi.

Cenevre’de varılan mutabakattan dolayı Cihangiri’yi tebrik eden Davutoğlu, sağlanan diplomatik başarının hızla kalıcı bir anlaşmaya dönüştürülmesini temenni etti.

Cihangiri de Türkiye’nin diplomatik çözüm yönündeki görüş ve çabalarının farkında olduklarını ve başından beri sürece yaptığı katkılardan ötürü Türkiye’ye teşekkür etti.

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen EİT 21. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na Türkiye, İran, Kırgızistan, Afganistan ve Azerbaycan dışişleri bakanı düzeyinde katılıyor. Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temsil ediyor. Diğer üye ülkeler Kazakistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilci düzeyinde yer aldıkları toplantıya, Dışişleri Bakanı Özdil Nami'nin temsil ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilk kez gözlemci devlet statüsünde katılıyor.

'5+1 görüşmeleri diplomasi başarısıdır'

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlen 21. EİT Bakanlar Konseyi toplantısında konuşan Davutoğlu, konuşmasının başında ev sahibi ülke İran’ı 5+1 ülkeleri ile imzalanan nükleer anlaşmadan dolayı tebrik etti. Davutoğlu, “İran ile 5+1 ülkeleri arasında varılan anlaşma, tüm bölgeye olumlu etkileri olacak büyük bir diplomasi başarısıdır” değerlendirmesinde bulundu.

'Bölgesel ortaklık her zamankinden daha önemli'

Marmaray projesinin sadece Türkiye’nin değil tüm EİT üye ülkelerinin projesi olduğunu ifade eden Davutoğlu, “Marmaray, EİT coğrafyasını Avrupa’ya bağlıyor. Bu anlamda, bu, tüm EİT ülkelerinin başarısıdır” diye konuştu.

Bölgesel siyasi dönüşümün yanı sıra ekonomik ve finansal kriz, enerji ve gıda güvenliği ve iklim değişikliği gibi küresel zorlukların hem bölgesel hem de küresel düzeyde hızlı ve eşgüdümlü eylem gerektirdiğini belirten Davutoğlu, "Bu nedenle bölgesel ortaklık ve dayanışma her zamankinden daha çok önemli hale gelmiştir" dedi.

EİT'in yaşanan zorluklara göğüs germeye yardım etmek için ortak çabalarına sağlam bir temel sağladığını dile getiren Davutoğlu, "EİT üyesi olarak emsalsiz bir jeostratejik konuma sahibiz. Önemli ekonomik serveti, geniş doğal kaynakları ve dinamik iş gücüyle bölgemizdeki büyük gelişme potansiyelini halklarımızın çıkarına kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

'Hedeflere ulaşmak için ortak çabalar yoğunlaştırılmalı'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, EİT'in, 30. yılına doğru yol alırken, etkili ve verimli bir organizasyon oluşturmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bölgesel ortaklığı gözeterek, varolan ilişkileri geliştirerek ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirerek gelecek umutlarını hayata geçirmek için teşkilatı yeniden şekillendirebileceklerini vurgulayan Davutoğlu, diğer taraftan da geçmiş 30 yılda başarılamayan hedeflere ulaşmak için gösterilen ortak çabaların yoğunlaştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Ticaret hacminin artırılmasının herhangi bir ekonomik işbirliği modelinin en önemli yönü olması gerektiğini belirten Davutoğlu, bu bağlamda, EİT Ticaret Anlaşması fikrinin büyük bir fırsat sunsa da tüm üye devletlerin bu ticari işbirliği anlaşmasına taraf olmadığını hatırlattı. Bakan Davutoğlu, bölgedeki ekonomik istikrar ve refaha katkıda bulunmayı amaçlayan çok uluslu bir ekonomik platform olarak EİT'in derhal anlaşmayı yürürlüğe koyması gerektiğinin altını çizdi.

Bölge içinde ticaretin artırılması amacının, bölgede iyi işleyen bir ulaştırma sisteminin varlığını gerektirdiğini ifade eden Davutoğlu, "Bölgemiz, üç kıtanın kavşak noktasında, Avrasya'nın kalbinde yer almaktadır. Transit Taşıma Çerçeve Anlaşması'nın uygulanması ve ulaştırma-lojistik koridorlarının hayata geçirilmesi, bölge genelinde koridorlar kurulmasına vesile olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Son 30 yılda, bölgemizin büyük potansiyeli, çok sayıda işbirliği alanlarını ve büyük projeleri başlatmak için bizi teşvik etmiştir. Bu coşku, bazen somut projeleri gerçekleştirmek ve derinlemesine hedeflere ulaşmak için çabalarımızda odak kaybına yol açmıştır. Bu nedenle, olgun bir bölgesel örgüt olarak EİT eylem öncelik alanlarını belirlemek ve zaman içinde somut projeler gerçekleştirmek için gayret göstermelidir. Öncelikli işbirliği alanlarında projelerin uygulanmasından tüm üye devletler yararlanacaktır."

'KKTC'nin varlığı zenginlik katacak'

EİT’te ilk kez gözlemci statüsünde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Özdil Nami’nin toplantıda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Davutoğlu, “KKTC’nin EİT’te gözlemci ülke olarak varlığının, topluluğumuzun daha müreffeh bir bölge oluşturma çabalarına zenginlik katacağına eminim. KKTC’nin en yakın zamanda EİT’in Parlamenterler Asamblesi Toplantılarına da katılmasını umuyorum” ifadesini kullandı.

İkili görüşmeler

Davutoğlu, EİT toplantısının yanı sıra üye ülke dışişleri bakanlarıyla yoğun ikili temaslar gerçekleştiriyor. Davutoğlu, Azerbaycan ve Kırgızistanlı mevkidaşları ile ayrı ayrı görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, ikili ilişkiler ile bölge meseleleri ele alındı.