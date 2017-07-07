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Spor

İpek Soylu'dan Wimbledon'a veda

İpek Soylu ve Taylandlı partneri Wongteanchai, 2-0 mağlup olarak Wimbledon'dan elendi

07 Temmuz 2017 18:27

4 Grand Slam turnuvasından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası’nda Türkiye'yi temsil eden tek tenisçi olan İpek Soylu ikinci turda elendi. Dün Taylandlı partneri Wongteanchai ile Minella-Sevastova ikilisini 2-0 yenerek 2'nci tura yükselen Soylu ve partneri, bugün Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu çiftine 2-0 mağlup olarak turnuvanın 2'nci turunda veda etti.

Karşılaşmaya etkili bir oyunla başlayan Ching Chan ve Niculescu ikilisi, İpek ve Wongteanchai karşısında iki seti de 6-3 kazanarak 2-0'lık sonuçla bir üst tura çıkma hakkı kazandı.

1 saat 9 dakika süren karşılaşmaya Türkiyeli tenisseverlerin ilgisi de yoğun oldu. Soylu'nun aldığı bu sonuçla, Wimbledon'da mücadelesini sürdüren son Türkiyeli sporcu da elenmiş oldu.

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