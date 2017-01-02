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Spor

İpek Soylu ve Çağla Büyükakçay'dan erken veda

Çağla Büyükakçay Shenzhen Açık'a birinci turda, İpek Soylu ise ASB Classic'e elemelerin ikinci turunda veda etti

02 Ocak 2017 16:25

Çağla Büyükakçay Shenzhen Açık'ın birinci, İpek Soylu ise ASB Classic'te elemelerin ikinci turunu geçemedi.

Çin'in Shenzhen şehrinde oynanan karşılaşmada Çağla Büyükakçay, tek kadınlarda dünya 10 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Johanna Konta'ya 2-0 yenildi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde oynanan tek kadınlar ikinci eleme turu müsabakasında ise İpek Soylu, ilk seti kazanmasına rağmen Japon rakibi Nao Hibino'ya 2-1 mağlup oldu.

İlk seti 7-6 kazanan İpek Soylu, ikinci seti 6-4, final setini ise 6-1 kaybederek, 2-1 yenildi ve ana tabloda oynamaya hak kazanamadı.

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