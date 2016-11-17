İpek Soylu ilk turda elendi

Taipei Challenger'da mücadele eden İpek Soylu, teklerde Taylandlı rakibi Luksika Kumkhum'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti

WTA tarafından Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen toplam 115 bin dolar ödüllü turnuvanın ikinci turunda dünya 158 numarası İpek Soylu ile sıralamada 147. basamakta yer alan Luksika Kumkhum karşı karşıya geldi.

Türk tenisçi, 1 saat 17 dakika süren karşılaşmada rakibine 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak teklerde elendi.

Organizasyonda yoluna çiftlerde devam eden 20 yaşındaki milli tenisçi, Büyük Britanyalı partneri Naomi Broady ile çeyrek finalde mücadele edecek.